۶۰ درصد سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران متعلق به آلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «علیرضا دائمی» عصر امروز (یکشنبه) در نشست با رییس و اعضای انجمن سرمایه گذاری شرکتهای آلمانی در حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه (نوموف) اظهار داشت: برای وزارت نیرو، این فرصت بسیار مغتنمی است که امروز میزبان مجموعهای از شرکتهای فعال و خوب آلمانی در زمینه سرمایه گذاری در منطقه منا است و امیدواریم این نشست بتواند بسترساز همکاریهای دو جانبه بیشتر ایران و آلمان باشد.
وی افزود: رابطه اقتصادی دو کشور آلمان و ایران در سالهای گذشته از جمله روابط بسیار خوب بوده است تا جایی که میتوان گفت مراودات ما با اروپا عمدتاً از طریق آلمان صورت میپذیرد.
دائمی تصریح کرد: باید توجه داشت که صادرات ایران به آلمان ۲۵ درصد کل صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا را در بر میگیرد.
قائممقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: همچنین حدود ۶۰ درصد از سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران از طریق آلمان صورت میپذیرد به همین خاطر نمیتوان گفت که شرکاکت تجاری و مبادلات اقتصادی دو کشور در سطح بسیار خوبی دنبال میشود.
وی تأکید کرد: در سالهای گذشته نیز در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش آن نیز دو کشور همکاریهای بسیار خوبی داشتهاند و خوشبختانه نقش آلمان در این زمینه همیشه تسهیل کننده و موفق بوده است.
دائمی با بیان اینکه دو کشور در زمینه مسائل آب و مسأله تغییر اقلیم در ذیل سازمانهای بین المللی همکاریهای بسیار خوبی داشتهاند گفت: همچنین دو کشور در زمینه مشاورههای حقوقی و ارزیابی مالی پروژهها و نیز مبادلات بانکی میتوانند زمینه همکاریهای بیشتری را فراهم کنند.
نظر شما