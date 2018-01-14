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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۰۹

قائم‌مقام وزیر نیرو:

۶۰ درصد سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران متعلق به آلمان است

۶۰ درصد سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران متعلق به آلمان است

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: ۶۰ درصد از سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در ایران در حال حال حاضر از طریق آلمان صورت می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، «علیرضا دائمی»  عصر امروز (یکشنبه) در نشست با رییس و اعضای انجمن سرمایه گذاری شرکت‌های آلمانی در حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه (نوموف) اظهار داشت: برای وزارت نیرو، این فرصت بسیار مغتنمی است که امروز میزبان مجموعه‌ای از شرکت‌های فعال و خوب آلمانی در زمینه سرمایه گذاری در منطقه منا است و امیدواریم این نشست بتواند بسترساز همکاری‌های دو جانبه بیشتر ایران و آلمان باشد.

وی افزود: رابطه اقتصادی دو کشور آلمان و ایران در سال‌های گذشته از جمله روابط بسیار خوب بوده است تا جایی که می‌توان گفت مراودات ما با اروپا عمدتاً از طریق آلمان صورت می‌پذیرد.

دائمی تصریح کرد: باید توجه داشت که صادرات ایران به آلمان ۲۵ درصد کل صادرات ایران به کشورهای اتحادیه اروپا را در بر می‌گیرد.

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: همچنین حدود ۶۰ درصد از سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران از طریق آلمان صورت می‌پذیرد به همین خاطر نمی‌توان گفت که شرکاکت تجاری و مبادلات اقتصادی دو کشور در سطح بسیار خوبی دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: در سال‌های گذشته نیز در زمینه انتقال تکنولوژی و دانش آن نیز دو کشور همکاری‌های بسیار خوبی داشته‌اند و خوشبختانه نقش آلمان در این زمینه همیشه تسهیل کننده و موفق بوده است.

دائمی با بیان اینکه دو کشور در زمینه مسائل آب و مسأله تغییر اقلیم در ذیل سازمان‌های بین المللی همکاری‌های بسیار خوبی داشته‌اند گفت: همچنین دو کشور در زمینه مشاوره‌های حقوقی و ارزیابی مالی پروژه‌ها و نیز مبادلات بانکی می‌توانند زمینه همکاری‌های بیشتری را فراهم کنند.

کد مطلب 4199804

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