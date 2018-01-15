دعوت از معلولان به شورا/ عدم مناسب سازی مانع ورود برخی مهمانان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شاه حسینی، شامگاه دوشنبه در هفدهمین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای شهر گرگان اظهار کرد: حکایت این جلسه مهمانی لک لک و روباه است، ما به ساختمانی وارد شدیم که مناسب سازی برای آن صورت نگرفته است.

وی با بیان این که معلولان دیگری هم هستند که در این جلسه حضور ندارند، ادامه داد: دو دوست ویلچرسوار ما به دلیل این که حضور اجتماعی برای آن ها مهم است، حاضر شدند کرامت نفس آن ها ضربه بخورد و با کمک دیگران به ساختمان راه یابند.

شاه حسینی تصریح کرد: ساختمانی که الزامات مناسب سازی در آن رعایت نشده اگر شهرداری به آن پایان کار دهد، می توان از شهردار شکایت کرد و نمونه های فراوانی در گرگان وجود دارد که این اصول در آن رعایت نشده است.

وی ادامه داد: ورود از درِ پشت ساختمان با عدالت اجتماعی تناقض دارد و باید در ورودی مناسب سازی شود.

سالانه ۸۰ هزار مترمربع مناسب سازی پیاده رو در گرگان انجام می شود

شاه حسینی با بیان این که باید نیمه پُر لیوان را هم دید، اظهار کرد: ۸۰ هزار مترمربع سالانه مناسب سازی پیاده رو انجام می شود و این عدد بسیار قابل تقدیر است.

وی اضافه کرد: داشتن ۲۰ پارک شهری با دسترسی نقره ای در گرگان هم از ویژگی های خوب شهر است که اگر در آن ها سرویس بهداشتی وِیژه معلولان درنظر گرفته شود، طلایی می شود.

شاه حسینی گفت: اقداماتی انجام می شود اما بسیار کند اتفاق می افتد، یک پله برای ما حکم دیوار چین را دارد، یک نمونه اتوبوس شهری به شکل سمبلیک مناسب سازی شد اما باید سیستماتیک این مقوله در نظر گرفته شود.