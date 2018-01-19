پوستر «بدون تاریخ، بدون امضاء» رونمایی شد/ اکران از ۲۵ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر رسمی فیلم سینمایی «بدون تاریخ، بدون امضاء» ساخته وحید جلیلوند و به تهیه‌کنندگی علی جلیلوند در آستانه اکران عمومی رونمایی شد. «بدون تاریخ، بدون امضاء» در ادامه حضور موفق در جشنواره‌های معتبر جهانی، از ۲۵ بهمن‌ماه در ایران اکران می‌شود. سیروس سلیمی طراحی این پوستر را برعهده داشته‌است.

امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی و با حضور نوید محمدزاده، با معرفی زکیه بهبهانی در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم تاکنون جوایز متعددی را از جشنواره های ایرانی و خارجی دریافت کرده‌است.

امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ، علیرضا استادی، و نوید محمدزاده بازیگران این فیلم هستند. با معرّفی زکیّه بهبهانی، بازیگر خردسال: ماهان نصیری نیا، با حضور تعداد زیادی از هنرجویان تئاتر.

عوامل فیلم عبارتند از نویسندگان: علی زرنگار - وحید جلیلوند، کارگردان: وحید جلیلوند، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر، طراح گریم: عبدالله اسکندری، آهنگساز: پیمان یزدانیان، مدیر تولید: محمدصادق آذین، طراحی و ترکیب صدا: سیدعلیرضا علویان، مدیر صدابرداری: امین میرشکاری، با تشکر از: داریوش صادق پور، طراح صحنه: محسن نصراللّهی، تدوین: وحید جلیلوند – سپهر وکیلی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: حسن لبافی، زینب نصراللّهی، منشی صحنه: ندا قائدی، عکاس: امیرحسین شجاعی، مدیر تدارکات: محمد حیدرقلی، طراح لباس: دلیله صوفیانی، دستیار یک فیلمبردار: آرش رمضانی، دستیار کارگردان: بهنام اعلمی، دستیار یک صحنه: مسعود مقوّمی، گروه کارگردانی: قدیر حمزه‌ای – علی عسکری، دستیار تدارکات: عماد طاهری، فیلم پشت صحنه: حامد جوادزاده، پخش کنندۀ بین‌الملل: کتایون شهابی، مشاور رسانه‌ای: مریم نراقی، سرمایه‌گذاران: حامد عنقا – نازنین اسکندری تهیه‌کنندگان: علی جلیلوند، احسان علیخانی.