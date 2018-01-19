ادامه تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با حضور کامیابی نیا و خانزاده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در ادامه تمرینات ریکاوری بدنی و ذهنی تیم ملی، امروز جمعه بازیکنان مدنظر کادر فنی پس از انجام نخستین روز هفته بیستم لیگ برتر در این تمرین حاضر شدند.

محمدرضا خانزاده صبح جمعه و سید جلال حسینی، وحید امیری، علیرضا بیرانوند، محمد انصاری و مهدی ترابی از ساعت ۱۴:۳۰ با حضور در ساختمان «پک» تمرینات ریکاوری ذهنی و بدنی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

کادر فنی در تمرین امروز تلاش کرد هر چه بیشتر بازیکنان حاضر در این تمرین را به لحاظ بدنی و ذهنی آماده حضور در جام جهانی کند. کمال کامیابی‌نیا و اکبر ایمانی هم صبح امروز با حضور در ساختمان پک، برنامه‌های مخصوص خود را انجام دادند.