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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

ادامه تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با حضور کامیابی نیا و خانزاده

ادامه تمرینات تیم ملی فوتبال ایران با حضور کامیابی نیا و خانزاده

روز نخست سومین مرحله از تمرینات ریکاوری بدنی و ذهنی بازیکنان تیم ملی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در ادامه تمرینات ریکاوری بدنی و ذهنی تیم ملی، امروز جمعه بازیکنان مدنظر کادر فنی پس از انجام نخستین روز هفته بیستم لیگ برتر در این تمرین حاضر شدند.

محمدرضا خانزاده صبح جمعه و سید جلال حسینی، وحید امیری، علیرضا بیرانوند، محمد انصاری و مهدی ترابی از ساعت ۱۴:۳۰ با حضور در ساختمان «پک» تمرینات ریکاوری ذهنی و بدنی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کردند.

کادر فنی در تمرین امروز تلاش کرد هر چه بیشتر بازیکنان حاضر در این تمرین را به لحاظ بدنی و ذهنی آماده حضور در جام جهانی کند. کمال کامیابی‌نیا و اکبر ایمانی هم صبح امروز با حضور در ساختمان پک، برنامه‌های مخصوص خود را انجام دادند.

کد مطلب 4204125

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