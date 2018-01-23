به گزارش خبرنگار مهر مراسم تجلیل از باشگاه های برتر کشور امروز در محل سالن همایش های مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

در حاشیه این مراسم وزیر ورزش و جوانان در رابطه با انتخابات تیروکمان و اینکه چه زمانی قرار است انتخابات این فدراسیون برگزار شود، گفت: تا چند روز آینده برای این فدراسیون سرپرست تعیین می کنیم و بعد از آن هم مقدمات لازم را برای برگزاری انتخابات پیش بینی می کنیم اما یادآور می شوم وزارت ورزش و جوانان در برهه ای به سر می برد که تمام فدراسیون ها از طریق برگزاری انتخابات با مدیریت قانونمند اداره می شوند و هیچ مشکلی از این حیث وجود ندارد.

وی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر که در رابطه با بودجه تخصیصی وزارت ورزش مطرح شد و اینکه گفته می شود وزارت ورزش هنوز بخش قابل توجهی از بودجه خود را دریافت نکرده و همین موضوع برای فدراسیون ها مشکل ساز شده است، گفت: فکر نمی کنم چنین باشد، این خبر را اشتباه به اطلاعتان رسانده اند.

سلطانی فر همچنین در رابطه با مراسم امروز و نظام باشگاه داری در کشور توضیح داد و گفت: رهبر انقلاب در ابتدای سال، امسال را سال اقتصاد مقاومتی عنوان کردند و رویکرد نظام و کشور برای اداره امور با این شعار مشخص شد. کشور ایران در شرایط خاصی به سر می برد و لازم است که بتوانیم از ظرفیت های موجود در همه زمینه ها بیشتر استفاده کنیم.

وی در این رابطه ادامه داد: در حوزه ورزش یکی از این راه ها استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی است چرا که تعداد زیادی باشگاه فعالیت می کنند. سیاست این است که در راستای تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی و رویکرد کلی دولت شرایطی فراهم شود که بتوانیم اشتغال بیشتری در ورزش ایجاد کنیم. به همین منظور باید از باشگاه ها حمایت بیشتری صورت بگیرد.

سلطانی فر تاکید کرد: تقاضا برای ایجاد باشگاه زیاد است و ما نیز امیدواریم بتوانیم با ارائه تسهیلات بیشتر به این موضوع کمک کنیم.

وزیر ورزش همچنین در مورد پست کلیدی در وزارت ورزش که وعده آن را به کیومرث هاشمی داده بود، گفت: صبر کنید، به زودی مشخص می شود.