به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات اقدامات راهداران برای برف روبی و نمک پاشی جاده های لرستان را در این خبر می خوانید.

مرتضی شیروانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خرم‌آباد با اشاره به اینکه تردد در همه محورهای این شهرستام روان است، اظهار داشت: از عصر دیروز ۴۰ نفر از راهداران با ۲۵ دستگاه ماشین‌آلات در قالب ۷ اکیپ در گردنه‌های زاغه، بیرانشهر، سیرم، نوژیان، محور گردشگری بیشه و بخش مرکزی در آماده‌باش کامل هستند.

۲۰۰ کیلومتر برفروبی در جاده های خرم آباد

وی با بیان اینکه ۲۰۰ کیلومتر برفروبی در چند مرحله انجام شده است، میزان شن و نمک مصرفی را ۲۵۰ تن اعلام کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خرم‌آباد خاطرنشان کرد: ۷ مرتبه ریزش‌برداری در محورهای روستایی چم‌سنگر و نوژیان بخش پاپی انجام شده است.

۲۲۵ تن شن و نمک در محورهای بروجرد مصرف شد

بهزاد بهاروندی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بروجرد نیز با اشاره به اینکه با تلاش ۳ اکیپ راهداری و بهره‌گیری از ۱۷ دستگاه ماشین‌آلات از عصر شنبه تاکنون تردد عادی در محورهای برجرد برقرار است، گفت: هیچگونه انسداد محوری نداشته‌ایم و راهداران در حال برفروبی محورهای روستایی هستند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷۵ کیلومتر از محورهای بروجرد- ملایر، بروجرد- اراک، بروجرد- بیرانشهر در چند مرحله برفروبی و ۲۲۵ تن شن و نمک در این محورها مصرف شده است، تصریح کرد: ۱۷ نیروی راهداری در قالب ۳ اکیپ با ۱۷ دستگاه ماشین‌آلات در حال آماده‌باش هستند.

گردنه‌های «گشور» و «گاماسیاب» طی چند مرحله برفروبی شد

لطیفی‌نیا رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دلفان نیز در سخنانی با تاکید بر اینکه علیرغم بارش برف تا ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر و تداوم آن در گردنه‌های برفگیر، خوشبختانه با تلاش عوامل راهداری تردد روان در محورهای شریانی برقرار است، افزود: راه‌های روستایی نیز در حال برفروبی هستند.

وی با بیان اینکه ۶۳ کیلومتر از مسیر در گردنه‌های گشور و گاماسیاب طی چند مرحله برفروبی شده است، تصریح کرد: میزان شن و نمک مصرفی در این محورها ۸۰ تن بوده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دلفان خاطرنشان کرد: ۱۳ نیروی راهدار در گردنه‌ها مستقر و ۸ دستگاه ماشین‌آلات درگیر برفروبی هستند.

تلاش راهداران برای برفروبی ۱۵ مسیر روستایی ازنا ادامه دارد

فرهاد رضایی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ازنا نیز با بیان اینکه ارتباط شریانی شهرستان ازنا برقرار و تلاش راهداران برای برفروبی ۱۵ مسیر روستایی ادامه دارد، تصریح کرد: ۲۴ نفر نیروی راهدار در قالب ۳ اکیپ راهداری در محورهای اصلی مستقر هستند.

وی با اشاره به اینکه ۱۴ دستگاه ماشین‌آلات درگیر برفروبی هستند و تاکنون محورهای ازنا- الیگودرز و ازنا-شازند در چند مرحله برفروبی شده که میزان شن و نمک مصرفی در این رابطه ۴۸۵ تن گزارش شده است.

گودرزی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای الیگودرز نیز با تاکید بر اینکه همه راه‌های اصلی باز است و تاکنون ۵۰ کیلومتر محور در گردنه «گله بادوش» با استفاده از ۱۰ تن شن و نمک برفروبی شده است، افزود: ۱۷ نیروی راهدار با ۸ دستگاه ماشین‌آلات در محورهای الیگودرز-خمین، الیگودرز-چمن‌سلطان و الیگودرز –شول آباد در آماده‌باش کامل هستند.

۳ اکیپ برفروبی با ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات در دورود فعال است

نوری منصوری رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دورود هم با اشاره به اینکه در راه‌های اصلی تردد برقرار است و تعدادی از روستاها در حال برفروبی هستند، اظهار داشت: ۳ اکیپ برفروبی با ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات در محورها مستقر هستند و ۱۲۰ کیلومتر برفروبی در محور دورود- ازنا انجام شده است.

وی یادآور شد: ۶۵ تن شن و نمک در این محور به مصرف رسیده و برفروبی در محورها طی چند مرحله انجام گرفته است.

۶ مرتبه برف روبی در محورهای الشتر

محسن ملکی رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای الشتر نیز با اشاره به اینکه تردد روان در راه‌های اصلی و روستایی برقرار است، گفت: ۹۵ کیلومتر در محورهای برفگیر خرم‌آباد-سه‌راهی الشتر، الشتر-فیروزآباد و سه‌راهی الشتر- نورآباد از دیروز ۶ مرتبه برفروبی شده است.

وی با بیان اینکه ۱۱ دستگاه ماشین‌آلات برفروبی و دو دستگاه تراکتور برفروب درگیر برفروبی هستند و ۲۰۰ تن شن و نمک مصرف شده است، تصریح کرد: ۲۶ راهدار در محورها مستقر هستند.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای الشتر یادآور شد: از امکانات بخشداری الشتر و فیروزآباد نیز برای کار برفروبی استفاده شده است.

ملکی ادامه داد: ۱۰۶ کیلومتر محور فرعی داریم که ۶ مرتبه برفروبی در آنها صورت گرفته و ارتفاع برف در ارتفاعات بعضا به ۶۰ سانتی متر نیز رسیده است.