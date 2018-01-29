به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، نصراله جهانگرد اظهارداشت: خوشبختانه تکنولوژی بلاک چین که بستری برای ارزهای رمزنگار است، در ایران وجود دارد و در حال مطالعه و پژوهش در این زمینه هستیم.

وی ادامه داد: تاثیر تکنولوژی بر شبکه مخابراتی و جریان اطلاعات و همچنین سرویس هایی که بر آن سوار می شود، موضوع مهم و قابل توجهی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رمزپول ها که یکی در بستر بلاک چین اجرا می شود، حدود یک دهه است که شکل گرفته و در حال مبادله و معامله میان مردم است و اگر در اقتصاد ایران از آن غفلت شود، به طور حتم خسارات و لطماتی را به دنبال خواهد داشت.

جهانگرد با تاکید بر اینکه تکنولوژی رمزپول ها، فرصت جدید و بزرگی است، اظهارداشت: وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در این خصوص اعلام آمادگی کرده اما اجرای سرویس رمزپول ها یک اقدام مشترک بانکی و تکنولوژی است که با بانک مرکزی مذاکراتی در حال انجام است.

وی افزود: اخیرا نیز اعلام آمادگی کردیم تا با همکاری شرکت ملی خدمات انفورماتیک یک هاب و یک شتاب دهنده راه اندازی کنیم تا شرکت های ICO و فین تک های رمز پول های جدید، در این زمینه کار کنند.

سه پیشنهاد روی میز است

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از سه پیشنهاد در این زمینه خبر داد و گفت: سه موضوع رمز پول های اختصاصی، رمزپول کنسرسیومی با کشورهای مورد نظر و همچنین رگولیت کردن رمز پول های جهانی در دست بررسی است.

جهانگرد درباره امکان معامله و مراودات بین المللی با بیت کوین توضیح داد: اکنون در دنیا با بیت کوین مراودات جهانی انجام می شود و از سال جاری نیز دولت های مختلف شروع به ساخت رمز پول های اختصاصی ملی و همچنین ترکیبی کرده اند.

وی در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال اتحادیه اروپا یا انگلستان، هر کدام به صورت جدا در حال ساخت پول های رمزی مختص به خود هستند و روسیه و چین نیز در حال انجام اقداماتی در این زمینه هستند.

این مقام مسئول گفت: ما هم باید این موضوع را بررسی کنیم تا مشخص شود که چه اقدامی را باید در زمینه این ارزها داشته باشیم و اکنون نیز در حال مذاکره با بانک مرکزی در اینباره هستیم.