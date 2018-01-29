به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، امیر بیاتترک، دبیر اجرائی همایش تهران هوشمند گفت: در فضای فوقالعاده رقابتی اقتصاد امروز، نوآوری بسیار حائز اهمیت شده است. بررسیهای اخیر شرکتهای بزرگ نشان میدهد که ۶۵ درصد از مدیران ارشد با فشار حاصل از فضای رقابتی حاصل از نوآوری مواجه هستند و در حدود ۶.۱ تریلیون دلار در مجموع صرف بخش تحقیق و توسعه سازمانها در سطح بین المللی شده است.
وی افزود: شهرداریها نیز به عنوان سازمانهای عمومی، با هدف افزایش رفاه و کیفیت زندگی در سطح شهر با ارائه خدمات نوین، نیازمند نوآوری هستند.
وی خاطرنشان کرد: امروزه شهرها در رقابتی فشرده برای تصاحب جایگاهی جهانی و منطقهای بوده و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان موثرترین ابزار توسعه، این رقابت را برای شهرها تشدید کرده است.
دبیر اجرایی همایش تهران هوشمند ادامه داد: در کشور ما با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته، اقتصاد شهری دانش بنیان هنوز در کلانشهرهای کشور نهادینه نشده و به دلیل فقدان توجه لازم به نوآوری، اکثر سازمانها به روزمرگی دچار هستند. انقلاب دیجیتال، روندهای معمول در اقتصاد شهری را مانند سایر حوزهها بر هم زده است و طرح نوینی از اقتصاد شهری را پیش پای مدیران شهری گذاشته، که استفاده از ظرفیت استارتآپها نگاهی هوشمندانه در این حوزه است.
بیات ترک تاکید کرد: استارت آپها تیم های کوچکی هستند که معمولا براساس ایدههای نوآورانه شکل گرفته اند؛ این تیم ها، در تلاش هستند که با ارائه محصول یا خدمتی نوآورانه به مدل درآمدی پایداری برسند. یکی از مزایای این تیمها، رشد سریع آنها است که سبب توسعه اقتصاد کشور شده و در نتیجه اشتغالزایی خوبی نیز به همراه آوردهاند. نمونه موفق شرکتهایی که از مرحله استارتآپی به کسب و کار موفق رسیدهاند گویای این مطلب است.
دبیر اجرایی همایش تهران هوشمند با اشاره به تغییر مدیریت شهری و این که یکی از اولویت های اصلی در شهرداری تهران حمایت از فعالیتهای ارزشساز و اشتغالآفرین در شهر قرار داده شده است، گفت: همزمان با برگزاری همایش تهران هوشمند نمایشگاهی از استارتآپهای منتخب حوزه هوشمندسازی شهری در محل برج میلاد تهران با حمایت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران و همکاری شتابدهندههای کسب و کارهای نوپا برگزار میشود.
وی افزود: در این نمایشگاه، در بخش مذاکرات تجاری با هماهنگی صورت گرفته، جلسات مذاکره و عقد تفاهم همکاری بین استارتآپهای حوزه هوشمندسازی شهری و مدیران ارشد بخشهای مختلف شهرداری تهران و سازمانهای مربوطه برگزار خواهد شد و در طی دو روز برگزاری این برنامه، رقابت بین استارتآپهای این حوزه را هم خواهیم داشت که پس از داوری به استارتآپهای منتخب، جوایز نفیسی اهدا خواهد شد .
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