ضرورت اصلاح دستورالعمل آزمون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری ها

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص دستورالعمل اخیر سازمان دهیاری و شهرداریهای کشور در خصوص تبدیل وضعیت و برگزاری آزمون استخدامی این نیروها اظهار کرد: با توجه به اینکه نیروهای متخصص زیادی در شهرداریهای کشور چندین سال است که به صورت شرکتی فعالیت دارند باید این نیروها تبدیل وضعیت شده و در آزمون استخدامی شرکت داده شوند.

وی اضافه کرد: نیروهای شاغل در شهرداری چه قراردادی و چه شرکتی سرمایه های باتجربه در حوزه امور شهری هستند که باید شرایط استخدامی آنها فراهم شود.

این عضو شورای شهر همدان با اشاره به مجوز و دستورالعمل ابلاغی سازمان استخدامی کشور در اواخر سال ۹۵ مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی شهرداری‌های کشور گفت: برابر این مجوز تمامی پرسنلی که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل ۳ سال رابطه استخدامی متوالی تمام وقت در شهرداری بوده باشند با توجه به جدول رشته‌های مورد تقاضا می‌توانستند در آزمون تبدیل وضعیت شرکت کنند.

وی گفت: براین اساس در ابتدای سال ۱۳۹۶ اسامی افراد مشمول پس از بررسی‌های تطبیقی و جامع توسط شهرداری‌ها و تایید استانداری‌های مربوطه به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ارسال و پس از بررسی‌های نهایی در اواخر تابستان ۱۳۹۶ طی نامه‌ای تایید و سهمیه‌های استانی ابلاغ شد.

وی با بیان اینکه اخیرا نامه‌ای از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به استانداری‌های کشور پیرو مکاتبات و مجوزات قبلی ابلاغ شده که در آن صرفا به پرسنل قراردادی شهرداری اشاره شده و پرسنل شرکتی شهرداری که اکثرا دارای مدارک دانشگاهی لیسانس و فوق لیسانس تخصصی و در پست های سازمانی اداری بصورت تمام وقت متوالی چندین سال مشغول به خدمت هستند اشاره‌ای نشده است، گفت: این نامه موجب حذف این قشر از جامعه از شرکت در آزمون شده است.

بادامی با بیان اینکه از طریق شورای عالی استانها هم پیگیر موضوع آزمون نیروهای شرکتی شهرداری هستیم، اظهار داشت: انتظار می رود نیروهای شرکتی شهرداریها هم که به عنوان سرمایه های مدیریت شهری محسوب می شوند، در آزمون تبدیل وضعیت مربوطه شرکت داده شود تا علاوه بر رفع مشکل استخدامی این قشر زحمتکش، تبدیل وضعیت شغلی آنها هم تعیین تکلیف شود.