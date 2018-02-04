«کوکو» جوایز آنی را درو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «کوکو» سفری پر رنگ‌و نگار در جهان مرگ موفق شد تا مهمترین جوایز چهل و پنجمین دوره جوایز آنی را که شنبه شب برندگانش را شناخت از آن خود کند.

«کوکو» موفق شد تا در هر بخشی که نامزد شده بود جایزه را از آن خود کند و با توجه به نامزدی در ۱۱ رشته، ۱۱ جایزه به خانه برد.

این انیمیشن ضمن این که جایزه بهترین انیمیشن را از آن خود کرد، جایزه بهترین کارگردانی را هم برای لی آنکریچ و آدرین مولیان گرفت و جایزه صداپیشگی را برای آنتونی گونزالس گرفت.

جلوه‌های انیمیشن، کاراکتر انیمیشن، طراحی کاراکتر، موسیقی، طراحی تولید، استوری برد، فیلمنامه و ادیتوریال جوایزی بود که این انیمیشن دیشب به خانه برد.

این فیلم که موفق شده بود جایزه گلدن گلوب برای بهترین انیمیشن را نیز دریافت کند، حالا به اسکار هم با امید بیشتری نظر دارد.

در همین حال «نان‌آور» ‌نیز جایزه بهترین انیمیشن بلند مستقل را دریافت کرد و جایزه بهترین انیمیشن کوتاه نیز به «بسکتبال عزیز» رسید. «ژوئن» نیز جایزه بهترین انیمیشن تلویزیونی را دریافت کرد.