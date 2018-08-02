جایزه آنی برای ۲۰۱۹ فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چهل و ششمین دوره جوایز آنی از امروز برای شرکتکنندگان باز است و علاقهمندان تا یکم نوامبر فرصت دارند تا آثار خود را ارسال کنند.
جوایز آنی که از سوی آسیفا-هالیوود برگزار میشود، هر سال برای تجلیل از انیمیشن هر سال برگزار میشود و در ۱۰ بخش تولیدی، ۲۲ بخش دستاوردها و تا ۵ جایزه یک عمر دستاورد هنری، به اهدای جوایز خود میپردازد.
آسیفا-هالیوود امسال کمی در مقررات خود تغییر داده تا این جوایز بتواند بیشتر از تولیدات مستقل حمایت کند. هر عضو آسیفا-هالیوود میتواند یک فیلم کوتاه را بدون هر نوع حمایت خاصی به این دوره معرفی کند. در عین حال آنی با همکاری فستیوالهای اصلی انیمیشن یعنی انسی، زاگرب، هیروشیما و اوتاوا امکان حضور مستقیم برندگان جوایز بزرگ این فستیوالها را فراهم میکند.
محصولات انیمیشن نمایش داده شده در آمریکا بین یکم ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ امکان حضور در این دوره از جوایز آنی را خواهند داشت. فیلمهای تجاری، کوتاه، ویژه و دانشجویی میتوانند بدون نمایش در آمریکا برای حضور در این جوایز درخواست بدهند.
در عین حال آسیفا-هالیوود در حال انتخاب داوران است و از ۱۵ آگوست تا ۱۵ سپتامبر علاقهمندان میتوانند درخواست خود را به این منظور ارایه کنند. علاقهمندان الزاما نباید عضو آسیفا-هالیوود باشند اما باید از سابقه تثبیت شده و قوی در زمینه انیمیشن و خلاقیتهای تخصصی برخوردار باشند.
سال پیش «کوکو» ساخته پیکسار جایزه اصلی آنی را دریافت کرد و «نانآور» به عنوان بهترین انیمیشن بلند مستقل انتخاب شد. «ریک و مارتی» نیز جایزه مخاطبان را برد.
مراسم جوایز آنی ۲ فوریه ۲۰۱۹ در رویس هال در یوسیالای برگزار میشود.
مقررات و راهنمای حضور در بخشهای مختلف این جوایز در وبسایت جوایز آنی به آدرس http://annieawards.org در دسترس است.
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