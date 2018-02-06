آثار برگزیده جشنواره فیلم عمار در قوچان اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی گنجی مقدم صبح سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، به برگزاری هشتمین دوره فیلم عمار در قوچان پرداخت واظهارکرد: امسال با همکاری حوزه مقاومت امام زمان (عج) ناحیه سپاه قوچان از روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه به مدت سه شب از ساعت ۱۸ تا ۲۱ آثار منتخب هشتمین دوره از فیلم عمار در تالار اداره فرهنگ وارشاد اسلامی قوچان اکران می شود.

وی افزود: از سال ۹۲، چهار دوره این جشنواره در شهرستان برگزار شده است که در این سه شب به لحاظ تنوع آثار کوتاه در کنار یک اثر برجسته پرداخته می شود و همچنین اجرای گروه سرود بسیج با ویژه برنامه هایی در دستور کار قرار دارد.

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار قوچان تصریح کرد: هشتمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار یادبود چهار هزار شهید کارگرانقلاب اسلامی است . از آثار منتخب این دوره می توان به قائم مقام، زمستان یورت، آقای دادستان اشاره کرد.

گنجی مقدم در خصوص مردمی بودن جشنواره فیلم عمار نیز گفت: در حاشیه این برنامه از اکران کنندگان ثبت نام و آثار منتخب توزیع می شود تا در طول سال بتوانند در نقاط مختلف شهرستان اکران فیلم داشته باشند.

وی افزود: مردمی بودن جشنواره فیلم عمار تنها یک عنوان نیست بلکه از حیث مخاطب ، پرداختن به موضوعات متنوع و وجود همه هنرمندان خائز اهمیت است.