اعلام آمادگی همکاری ایران با سوریه در زمینه فراورده های زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حبیب عبود، معاون وزیر بهداشت و سلامت سوریه با علیمرتضی بیرنگ قائممقام معاون علمی و فناوری رئیسجمهور در امور بینالملل و رئیس مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری دیدار و گفتگو کرد.
علیمرتضی بیرنگ، رئیس مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری گفت: یکی از اولویتهای معاونت علمی در چند سال اخیر حمایت و توسعه شرکتهای دانشبنیان بوده است.«توسعه شتابدهندهها» و «حمایت از صادرات شرکتهای دانشبنیان» نیز از دیگر اقداماتی است که در معاونت علمی پیگیری میشود.
به گفته بیرنگ، طی سالهای پیش از شروع بحران سوریه بود که تفاهمنامه همکاری مشترک با سوریه به امضا رسید که خواهان پیگیری مفاد این تفاهمنامه هستیم.
وی بیان کرد: ایران و شرکتهای دانشبنیان ایرانی آمادگی سرمایهگذاری مشترک و انتقال فناوری در حوزه تولید داروهای پیشرفته و فراوردههای زیستی در سوریه را دارند.
در ادامه این دیدار، مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیستفناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با برشمردن مهمترین دستاوردهای حوزه بیوتکنولوژی کشاورزی، آمادگی این ستاد را برای همکاری و صادرات محصولات بیوتکنولوژی کشاورزی مانند کود و ... به سوریه اعلام کرد.
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