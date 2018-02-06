شناورهای کشتیرانی جمهوری اسلامی به اینترنت مجهز می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کشتیرانی، سید رضا سیدعلی زاده با اعلام اینکه هفت فروند از کشتی های ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به سامانه V-SAT مجهز شده اند، تصریح کرد: با نصب این سامانه تا شهریور ماه سال۱۳۹۷ تمامی کشتی های ناوگان ملی به اینترنت مجهز خواهند شد.

وی با بیان اینکه با نصب سامانه مذکور کلیه پرسنل کشتی ها از اینترنت بهره مند می شوند، خاطر نشان کرد: با دسترسی به اینترنت از طریق سامانه V-SAT هزینه های مکالمات تلفنی از واحدهای مختلف مستقر در خشکی به دریا به یک دهم و نیز هزینه های مکالمات تلفنی از کشتی ها به خشکی به یک سوم کاهش خواهد یافت.

به گفته مدیرعامل شرکت مدیریت کشتی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اجرایی شدن الزامات متعدد بین المللی در حوزه های مختلف، نظیر پایش مصرف سوخت، پایش میزان CO۲ تولیدی کشتی ها و الزاماتMLC، نصب سامانه V-SAT ظرفیت ها و امکانات مناسبی را در اختیار قرار خواهد داد.

سیدعلی زاده با بیان اینکه با رایزنی های موثر صورت گرفته نصب سامانه V-SAT در ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با صرف هزینه بسیار نازل تری از قیمت روز جهانی آن حاصل شده است، افزود: با این سامانه انجام آموزش های حین خدمت مانند سامانه VideoTel که هم اکنون در حال ارسال و استقرار بر روی کشتی های ناوگان است، با سرعت و دقت بیشتری امکان استفاده و اثر بخشی خواهد یافت.