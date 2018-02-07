به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلالی چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رویکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی در پروژه های عمرانی، تکمیل پروژه های نیمه تمام است و به هیچ وجه شروع پروژه های جدید در دستور کار قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: در این راستا باید اعتبارات عمرانی را با حذف پروژه‌های غیرضروری ساماندهی کرده و بخش خصوصی را در این عرصه توانمند کنیم.

جلالی با اشاره به تغییر رویکرد برنامه های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: در دو سال گذشته رویکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بیشتربر انضباط مالی و شفافیت در بودجه، ایجاد تعادل در اعتبارات هزینه‌ای و توزیع اعتبارات پرسنلی متمرکز بود.

معاون هماهنگی بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی با اشاره به این که ظرفیت های موجود دستگاه های اجرایی استان رصد می شود اظهارداشت: دستگاه‌های اجرایی موظف شده اند ظرفیت‌های قانونی خود را احصاء کنند و ما این ظرفیت‌ها را رصد می‌کنیم.

وی اظهارداشت: شاهد هستیم یک سری موارد شبه هزینه‌ای، موضوع اعتبارات عمرانی را مخدودش می‌کند به دنبال این هستیم که اثر هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی را رصد و در مباحث شورای برنامه‌ریزی به عنوان عالی‌ترین سطح تصمیم‌گیری در استان هزینه‌کردها را موثرتر و راهبردی‌تر اجرایی کنیم.

جلالی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به این که اقتصاد مقاومتی سیاست های ناشیانه نیست افزود: باید بپذیریم که اقتصاد مقاومتی غلبه بر سیاست های ناشیانه است، اقتصاد مقاومتی در واقع می خواهد افراد را برای مواقع بروز بحران آماده کند تا در صورت اتفاق برخی از رویدادها بتواند در برابر آنها مقاومت کنند.

وی تاکید کرد: اقتصاد مقاومتی اصلاح رفتار است و در واقع خیزشی است برای جوابگویی به مشکلات اقتصادی که گریبانگیر کشور است و باید گفت اقتصاد مقاومتی فقط با بانک ها و منابعی که در بانک ها حبس شده است مدیریت نمی شود.

جلالی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف تعیین شده اقتصاد مقاومتی تنها همکاری بخش دولتی نمی تواند جوابگو باشد بله در این زمینه باید بخش خصوصی تقویت شود.