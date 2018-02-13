یوسفی یعقوبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از محل وصول مالیات بر ارزشافزوده طی امروز سهشنبه، هفت میلیارد تومان بهحساب شهرداریها، دهیاریها، روستاهای فاقد دهیاری و نقاط عشایری خراسان شمالی واریز شد.
یعقوبی نژاد افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل وصول مالیات بر ارزشافزوده بهحساب شهرداریها و دهیاریها واریزشده است.
وی تصریح کرد: از این میزان واریزی بهحساب شهرداریها و دهیاریها، ۳۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سهم شهرداریها و ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سهم دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری بوده است.
۶ روز تا پایان مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی در ادامه به بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مودیان مالیاتی اشاره کرد و گفت: مودیان مالیاتی تنها ۶ روز دیگر فرصت پرداخت اصل بدهی خود رادارند تا از این بخشودگی بهرهمند شوند.
یعقوبی نژاد اظهار کرد: بخشودگی جرائم مالیاتی به مناسبت فرارسیدن دهه فجر و در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حمایت از فعالیتهای تولیدی و اشتغال و بهبود فضای کسبوکار گذاشته شده است.
وی تأکید کرد: مودیان مالیاتی خراسان شمالی طی مدتزمان باقی مانده نسبت به پرداخت اصل بدهیهای خود اقدام کنند تا از این بخشودگی بهرهمند شوند.
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