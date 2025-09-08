  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۰۸

۱۰ طرح نیمه تمام عمرانی در خراسان شمالی نشان‌دار مالیاتی هستند

بجنورد- مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: ۱۰ طرح نیمه تمام عمرانی در خراسان شمالی نشان دار مالیاتی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یعقوبی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات حاج قاسم سلیمانی اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در ماه سال جاری مبلغ ۱,۲۶۸ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.

وی افزود: از مبلغ ۱,۲۶۸ میلیارد تومان ۸۸۵ میلیارد تومان به صورت مستقیم وصول شده است.

مدیر کل امور مالیاتی‌خراسان شمالی تصریح کرد :۸۰ درصد مالیات پیش‌بینی شده در خراسان شمالی محقق شده است.

وی در ادامه با اشاره به مالیات ماشین‌های لوکس در خراسان شمالی تصریح کرد: ۱۳۹۱ عدد ماشین لوکس در خراسان شمالی وجود دارد که مجموع مالیات آن‌ها ۱۶ میلیارد بوده که ۳/۵ میلیارد تومان آن وصول شده است.

یعقوبی نژاد در ادامه گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان از مالیات استان را در ۵ ماهه اول سال توسط آلومنیای جاجرم و پتروشیمی پرداخت شده که ۴۰ درصد از درآمد کل را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: خراسان شمالی ۲۸ صدم درصد از کل وصولی‌های مالیات کشور را داشته است.

وی با اشاره به پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری خراسان شمالی افزود: پرداخت عوارض ارزش افزوده به دهیاری‌ها و شهرداری‌های خراسان شمالی نسبت به سال گذشته ۱۱۸ درصد رشد داشته که بیشترین پرداختی به شهرداری بجنورد با مبلغ ۱۰۸ میلیارد تومان بوده است.

یعقوبی نژاد در ادامه تصریح کرد: ۸۰ درصد مودیان امسال معاف از مالیات می‌شوند.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: ۱۰ طرح نیمه تمام عمرانی در خراسان شمالی نشان دار مالیاتی هستندکه مجموع مبلغ مورد نیاز ۳۶۶ میلیارد است.

وی افزود: مودیان می‌توانند با نشان دار کردن مالیات خود، اعلام کنند که مالیات خود را در کدام پروژه نیمه تمام عمرانی خراسان شمالی که مشخص شده هزینه کنند.

کد خبر 6583356

