به گزارش خبرنگار مهر، یوسف یعقوبی نژاد پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات حاج قاسم سلیمانی اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: در ماه سال جاری مبلغ ۱,۲۶۸ میلیارد تومان مالیات وصول شده است.
وی افزود: از مبلغ ۱,۲۶۸ میلیارد تومان ۸۸۵ میلیارد تومان به صورت مستقیم وصول شده است.
مدیر کل امور مالیاتیخراسان شمالی تصریح کرد :۸۰ درصد مالیات پیشبینی شده در خراسان شمالی محقق شده است.
وی در ادامه با اشاره به مالیات ماشینهای لوکس در خراسان شمالی تصریح کرد: ۱۳۹۱ عدد ماشین لوکس در خراسان شمالی وجود دارد که مجموع مالیات آنها ۱۶ میلیارد بوده که ۳/۵ میلیارد تومان آن وصول شده است.
یعقوبی نژاد در ادامه گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان از مالیات استان را در ۵ ماهه اول سال توسط آلومنیای جاجرم و پتروشیمی پرداخت شده که ۴۰ درصد از درآمد کل را تشکیل میدهد.
وی گفت: خراسان شمالی ۲۸ صدم درصد از کل وصولیهای مالیات کشور را داشته است.
وی با اشاره به پرداخت عوارض ارزش افزوده به شهرداریها و دهیاری خراسان شمالی افزود: پرداخت عوارض ارزش افزوده به دهیاریها و شهرداریهای خراسان شمالی نسبت به سال گذشته ۱۱۸ درصد رشد داشته که بیشترین پرداختی به شهرداری بجنورد با مبلغ ۱۰۸ میلیارد تومان بوده است.
یعقوبی نژاد در ادامه تصریح کرد: ۸۰ درصد مودیان امسال معاف از مالیات میشوند.
مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی در ادامه تصریح کرد: ۱۰ طرح نیمه تمام عمرانی در خراسان شمالی نشان دار مالیاتی هستندکه مجموع مبلغ مورد نیاز ۳۶۶ میلیارد است.
وی افزود: مودیان میتوانند با نشان دار کردن مالیات خود، اعلام کنند که مالیات خود را در کدام پروژه نیمه تمام عمرانی خراسان شمالی که مشخص شده هزینه کنند.
