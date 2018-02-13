امنیت USSD تضمین شد/ توافق وزارت ارتباطات با بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم افتتاح سومین کنفرانس و نمایشگاه اینترنتی اشیاء در جمع خبرنگاران فعال سازی بستر USSD و استفاده از کدهای دستوری موبایل را پیرو مقررات گذاری و پیوست مقرراتی تنظیم شده میان رگولاتوری بانک مرکزی و رگولاتوری وزارت ارتباطات عنوان کرد.

وی گفت: مطابق با توافق صورت گرفته میان سازمان تنظیم مقررات و بانک مرکزی مقرر شد تا با مکانیزم امنیتی، امنیت این روش تراکنشی تضمین شود.

وی افزود: بر این اساس مطابق تفاهمی که اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های پرداخت الکترونیک (PSP) داشتند پیشنهاد شد تا مدل امنیتی برای تراکنش ها با قرار دادن یک اپلت روی سیمکارت صورت بگیرد تا ملاحظات بانک مرکزی برای امنیت این روش پرداخت الکترونیک محقق شود. هم اکنون این راهکار رگولاتوری در دست بررسی و انجام است.

تحقق اینترنت اشیا در کشور مستلزم آزادسازی فضای فرکانسی

وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیت هایی که در کشور در حوزه اینترنت اشیا وجود دارد، گفت: ساخت سنسورها و محصولات مرتبط به فناوری اینترنت اشیا در کشور که به عرصه صنعتی رسیده نشان از ظرفیت های خوب در این حوزه دارد و در صورتی که آزادسازی فضای فرکانسی در زمان مناسب صورت بپذیرد شاهد بهره برداری از این فناوری در کشور خواهیم بود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه اکوسیستم دستیابی به اینترنت اشیا، بیگ دیتا، هوش مصنوعی و نسل پنجم موبایل در حال تکمیل است خاطرنشان کرد: بر اساس پایش صورت گرفته بالغ بر ۳۰۰ شرکت در کشور در حوزه اینترنت اشیا فعال هستند که ۸۰ شرکت از این تعداد دارای محصول هستند.

وی گفت: در زمینه اینترنت اشیا هنوز مقررات گذاری لازم انجام نشده و درصدد تدوین ضوابط و استانداردهای لازم برای این فناوری هستیم.

زیرساخت ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در حوزه IT فراهم شد

وزیر ارتباطات گفت: بر اساس آمارهای دریافتی شاخص ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۵ و ۹۶ محقق شده است و پیش بینی می کنیم در سال آینده نیز این توسعه ادامه یابد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات مسئول ایجاد اشتغال مستقیم نیست، خاطرنشان کرد: زیرساخت های مرتبط با ایجاد اشتغال در این حوزه فراهم شده است، در صورت برداشتن موانع کسب و کار از جمله نظام حقوقی، مالیاتی و بیمه ای شاهد افزایش و رشد اشتغال در این حوزه خواهیم بود.

وی در مورد سوالی مبنی بر جذب نخبگان در سازمان های ذیربط وزارت ارتباطات گفت: دولت بنا نیست به صورت مستقیم شغل ایجاد کند و ما در حوزه فناوری اطلاعات از نخبگان و به عنوان لوکومتیوی نام می بریم که خود ایجاد اشتغال می کنند و در صورتی که بخواهیم آنها را در شغل های دولتی به خدمت بگیریم با اقتصاد دیجیتال تضاد دارد و خلاقیت نخبگان را از بین می برد.