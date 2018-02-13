کنفرانس تخصصی اینترنت اشیا ایران آغاز بکار کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این رویداد با حضور مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، مهندس نصرالله جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و جمعی از متخصصان این حوزه آغاز به کار کرد.

جهرمی در صحبت‌های خود با اشاره به اینکه سه ضلعی «اینترنت اشیا»، «هوش مصنوعی» و «کلان داده‌ ها» در حال شکل دادن یک تحول بزرگ در دنیا تحت عنوان اقتصاد دیجیتال هستند و نتایج آن تحت عنوان انقلاب صنعتی از آن یاد می‌ شود، گفت: توجه ویژه به این عرصه و تلاش برای به کارگیری از توان داخلی برای پیشرفت در این عرصه اولویتی است که حاکمیت ها باید به آن توجه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه خاطرنشان کرد: نیروهای خلاق و توانمندی در داخل کشور وجود دارند که نمونه آنها در منطقه و دنیا کم است و این نیروها توان دارند که این فناوری را در داخل کشور ایجاد و توسعه دهند و بتوانند بازار داخل و منطقه را با این روند تصاحب کنند.

آذری جهرمی همچنین گفت: در چنین نشست‌هایی، شرکت‌ها می‌توانند با مرور وضعیت خود بفهمند در بخش تحولات دیجیتال در چه جایگاهی به نسبت رقبا قرار دارند و برگزاری نمایشگاه‌ ها و همایش‌ ها در حوزه تحولات دیجیتال همانند اینترنت اشیا کمک خوبی به فعالان این عرصه برای شناسایی ظرفیت‌های داخلی است. همچنین به لطف توسعه فراگیر نسل سوم و چهارم اینترنت موبایل، بستر برای انتقال اطلاعات و توسعه در حوزه تحولات دیجیتال فراهم شده است.

در آغاز مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه همراه اول در این نمایشگاه بازدید کرد و از نزدیک با آخرین دستاوردهای این شرکت در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا آشنا شد. همراه اول به عنوان حامی برگزاری این رویداد، علاوه بر برپایی غرفه، با دعوت سخنران تخصصی از شرکت نوکیا در حوزه شهر هوشمند، در این کنفرانس حضور دارد.

معرفی NB-IoT و کاربردهای آن، ارائه راهکارهای هوشمندسازی شبکه انرژی شامل برق، گاز و آب، ارائه راهکارهای هوشمندسازی و مدیریت ناوگان حمل و نقل شامل سامانه سپهتن (پایش هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده ای) و سامانه تعاملی هوشمند خودرو و همچنین نمایش شهر هوشمند از طریق AR، از برنامه های همراه اول برای حضور در این نمایشگاه است.

علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه می توانند ۲۴ و ۲۵ بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۷، به محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در «بوستان گفتگو» مراجعه کنند.