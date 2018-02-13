به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین جشنواره ملی نقش تن پوش، الهام زایجانی معاون فرهنگی جهاددانشگاهی دانشگاه هنر و دبیر ششمین جشنواره ملی نقش تن پوش درباره ضرورت و اهمیت برپایی این رویداد بیان کرد: جشنواره نقش تن پوش اولین جشنواره تخصصی در زمینه طراحی روی تی شرت با استفاده از طرح های ایرانی و متناسب با فرهنگ ایرانی است که دبیرخانه آن برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ در معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی دانشگاه هنر کار خود را شروع کرد اولین جشنواره در سال ۱۳۸۵ به اجرا در آمد که با استقبال خوبی از جانب هنرمندان، اساتید و دانشجویان رشته های هنری مواجه شد. پس از آن با بررسی باز خورد این حرکت در جامعه، تدوین و برنامه ریزی های جشنواره بعدی برای برگزاری بهتر صورت پذیرفت و دومین جشنواره نقش تن پوش در آذر ماه ۱۳۹۰، سومین جشنواره در خرداد ماه ۱۳۹۲ و چهارمین جشنواره نقش تن پوش در دی ماه ۱۳۹۴ و پنجمین جشنواره در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ به کار خود پایان داد.

او افزود: اکنون در حال برگزاری دوره ششم آن هستیم. تلاش ما برآن است که این جشنواره طبق تقویم دانشگاهی در ابتدای آبان ماه هر سال فراخوان خود را اعلام کند و در اردیبهشت ماه مراسم اختتامیه برگزار گردد.

زایجانی درباره اهداف و ماموریت هایی که این جشنواره و در صنعت مد کشور دارد اظهار داشت: کمک به انتقال مفاهیم فرهنگ ایرانی از طریق تن پوش، استفاده از سبک های نوین هنرهای تجسمی معاصر در طراحی تن پوش، رشد خلاقیت و استعدادهای هنری جوانان و شناسایی افراد مستعد و معرفی ایشان به مراکز تولیدی و صنعتی، بسترسازی جهت حضور فعال هنرمندان و طراحان خلاق در عرصه مد و لباس کشور و کمک به تجاری سازی و تولید طرحهای منتخب تن پوش از جمله این اهداف است.

دبیر جشنواره ملی نقش تن پوش اذعان داشت: تی‌شرت یا تن‌پوش یکی از فراگیرترین پوشش‌ها در طول سال است. این نوع پوشش سهم قابل توجهی در بازار پوشاک ۱۰۰ میلیارد تومانی دارد. تن پوش همچون رسانه ای فراگیر در فضای عمومی جامعه در حال انتقال پیام و مفاهیم مختلف می باشد و طرح و نقش و نگاری که بر روی این پوشش عمومی چاپ می‌شود، از یک طرف می‌تواند مفاهیم و مولفه های فرهنگ ایرانی اسلامی را منتقل کند و نشان دهنده ارزش‌ها و باورهای جامعه باشد و البته از طرف دیگر می‌تواند با نمایش تصاویر و طرح های ناهنجار و یا نمادها و نشانه هایی از فرهنگ های بیگانه، معرف باورهای گروه های منحرف و یا مروج فرهنگی غیر از فرهنگ متعالی ایرانی باشد.

او درباره نحوه ارسال آثار و داوری‌ها گفت: علاقه مندان می توانند آثار خود را که شامل تن پوش طراحی شده با موضوع فرهنگ و تمدن ایرانی (توضیح : تمدن ایرانی مانند: اعیاد ملی و مذهبی (نوروز، یلدا…)، مکان های تاریخی و گردشگری، مشاهیر و اساطیر ایرانی، صنایع دستی …. را در بر دارد) و یا طراحی آزاد است را، به وسیله پست، همراه با فرم مشخصات صاحب اثر ارسال نمایند، و یا به صورت حضوری به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. (آثار فاقد برگه مشخصات کامل به مرحله داوری ارائه نخواهد شد). نشانی دبیرخانه نیز، تهران چهارراه ولی عصر، روبروی پارک دانشجو، کوچه بالاور، پلاک ۴، طبقه ۴، جهاددانشگاهی واحد هنر بوده و هیأت داوران متشکل از افراد متخصص هستند که از مراکز مختلف دانشگاهی و صنعتی و طراحان آزاد در جشنواره حضور دارند.

زایجانی درخاتمه گفت: در بحث تجاری سازی آثار رسیده برای اولین بار در دوره پنجم جشنواره، با همفکری رییس موسسات مد ولباس کشور جناب محمودی و همکاری کارگروه ساماندهی مد و لباس، داوری بخش صنعت به جشنواره اضافه شد که این خود یکی از نقاط عطف برپایی جشنواره تا به اکنون بوده است، که ما توانسته ایم دو رویکرد هنری و صنعتی در بخش داوری در کنار هم قرار دهیم.