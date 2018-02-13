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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۱۳

معاون امنیتی وزیر کشور:

انشقاق بین دولت و ملت نقشه راهبردی دشمن است

انشقاق بین دولت و ملت نقشه راهبردی دشمن است

ساری - معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور با بیان این که مبنا و پایه امنیت استوار و پایدار مردم هستند، عنوان کرد: انشقاق بین دولت و ملت و ایجاد اختلاف نقشه راهبردی دشمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری در کارگاه آموزشی امنیتی با اشاره به این که تهدیدات دشمنان از روز پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده و هیچ وقت قطع نشده است، تصریح کرد: مشارکت مردم در نظم و امنیت موجب تولید سرمایه اجتماعی می شود.

معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، تاکید کرد: مدیران با روحیه جهادی و اخلاص برای حل مشکلات مردم گام بردارند و موجب رضایتمندی مردم شوند.

در این کارگاه آموزشی که به مدت دو روز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در استان مازندران برگزار شد، اساتید مختلف در زمینه آشنایی با قوانین و مقررات امنیتی، مدیریت بحران، تهدیدات و آسیب های فضای مجازی و تهدیدات تروریستی به بیان مطالب پرداختند.

در دومین روز این کارگاه آموزشی و امنیتی، فرمانداران در 4 گروه به بحث و بررسی پیرامون مسایل مطرح شده در کارکاه پرداختند و نتایج بررسی ها در نشست پایانی ارایه و با حضور اساتید فن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4227272

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