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۲۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۴۶

با تصویب نمایندگان مجلس؛

پول درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه واریز می شود

پول درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه واریز می شود

نمایندگان مجلس با واریز درآمد حاصل از کسر حق بیمه به منظور سهم درمانی به حساب خزانه داری با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بند ز تبصره 7 این لایحه؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی(فقط برای درمان) هزینه کند.

کد مطلب 4231427

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