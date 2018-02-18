پول درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی به خزانه واریز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بند ز تبصره 7 این لایحه؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(28) و (29) قانون تأمین اجتماعی مصوب۱۳۵۴/۴/۳ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تامین اجتماعی این منابع را طبق قانون تامین اجتماعی(فقط برای درمان) هزینه کند.