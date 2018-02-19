استارتاپ ویکند در حوزه مطالعه و آموزش الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری گفت: در بحث استارتاپ ویکند به دنبال این هستیم که از ایده هایی که در حوزه مطالعه و آموزش الکترونیک وجود دارد، حمایت کنیم.

وی گفت: امکان ثبت نام برای این رویداد در سایت آموزش الکترونیکی، سایت پارک علم و فناوری تهران و سایت های دیگری که در حوزه های کسب و کار الکترونیکی و استارتاپ ویکند فعالیت می کنند، همچنان وجود دارد.

جعفری با بیان اینکه این استارتاپ روز چهارشنبه ۹ اسفند آغاز می شود و تا جمعه ۱۱ اسفند ادامه دارد، گفت: هدف ما از برگزاری این استارتاپ ویکند این است که بتوانیم از سه تیم اول برگزیده این استارتاپ در پارک علم و فناوری تهران حمایت کنیم؛ ما در تلاشیم که به این سه تیم در پارک علم و فناوری تهران فضا یا میز کار دهیم و حمایت های خود را ادامه دار و به آنها کمک کنیم که بتوانند تیم اصلی خود را تشکیل دهند تا یک هسته کارآفرین ایجاد شود و بتوانند در این حوزه برای خود یک کسب و کار ایجاد کنند.