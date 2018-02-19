العبادی دستور تحقیق فوری درباره حادثه الحویجه را داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، حیدر العبادی نخست وزیر عراق دستور تحقیق فوری درباره حادثه الحویجه را داد.

فالح الفیاض رئیس هیات حشد شعبی اعلام کرد: حیدر العبادی دستور تحقیق فوری درباره زوایای حادثه السعدونیه در الحویجه در استان کرکوک که طی آن نیروهای حشد شعبی هدف قرار گرفته اند، را داده است.

وی افزود: العبادی مراتب تسلیت و همدردی خود را با خانواده قربانیان اعلام کرده است. خون شهیدان پایمال نخواهد شد و ما انتقام آنها را با غلبه بر آخرین بازمانده های داعشی خواهیم گرفت.

شایان ذکر است که منابع وابسته به حشد شعبی عراق ساعاتی قبل اعلام کردند که نیروهای حشد شعبی در کمین تروریستها در الحویجه گرفتار شده اند. این منابع بیان کردند که پس از درگیری دوساعته، واحدهای دیگر حشد شعبی به منطقه وارد شدند و به نبرد با تروریستها پرداختند که به سبب تعداد زیاد مهاجمان و شرایط نامساعد جوی بیش از ۲۷ نفر از نیروهای حشد شعبی که در کمین گرفتار شده بودند، کشته شدند.