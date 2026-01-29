به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی طالبی شامگاه پنجشنبه در دومین دوره آموزشی «بانوی مجاهد» با اشاره به چالش‌های تولید محتوا در فضای مجازی اظهار کرد: تصور رایج این است که محتوای متنی جذابیت ندارد، در حالی که بسیاری از اثرگذارترین جریان‌های رسانه‌ای با یک جمله، یک سؤال یا یک روایت کوتاه آغاز شده‌اند.

وی تمرین مستمر را نخستین اصل موفقیت در تولید محتوا دانست و افزود: نویسندگان و تولیدکنندگان محتوای موفق، هر روز از اتفاقات ساده زندگی ایده می‌سازند. مهم نیست رویداد چقدر بزرگ است، مهم زاویه نگاه و شیوه روایت آن است.

مدیر و طراح سامانه شمع با تأکید بر «پرسش‌سازی» به‌عنوان یکی از روش‌های مؤثر تولید محتوا گفت: طرح سؤال درست، مخاطب را درگیر می‌کند. حتی یک تصویر ساده در فضای مجازی، اگر با سؤال همراه شود، می‌تواند محتوایی عمیق و قابل تأمل بسازد.

طالبی در ادامه با اشاره به مفهوم «مهندسی محتوا» بیان کرد: آموزش مؤثر صرفاً انتقال اطلاعات نیست؛ بلکه باید به یادگیری منجر شود. در بسیاری از آثار موفق، داستان‌پردازی، سناریونویسی و دعوت به اقدام در پایان محتوا دیده می‌شود.

وی بازخورد گرفتن را یکی از حلقه‌های مفقوده فعالیت‌های رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: بسیاری از افراد هزینه‌های سنگینی برای تبلیغ محتوا می‌کنند، اما چون بازخورد و اصلاح ندارند، دچار ناامیدی می‌شوند. دیده نشدن در ابتدای مسیر طبیعی است و می‌تواند بخشی از تجربه موفقیت باشد.

این مدرس سواد رسانه در پایان خاطرنشان کرد: روایت‌ها هستند که معنا می‌سازند؛ از مهاجرت گرفته تا تجربه‌های شخصی زندگی. بهترین نویسندگان و فیلم‌نامه‌نویسان کسانی هستند که قدرت تفکر روایی و اتصال محتوایی بالایی دارند و این مهارت با تمرین و یادگیری مستمر به دست می‌آید.