تساوی ذوب آهن برابر لوکوموتیو ازبکستان در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 16 امروز دوشنبه با دیدار تیم های ذوب آهن و لوکوموتیو ازبکستان در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول این بازی هر چند ذوب آهن تلاش زیادی کرد تا به گل برسد اما این تیم مهمان بود که چند موقعیت خطرناک را روی دروازه میزبان اصفهانی خود ایجاد کرد و تا آستانه باز کردن دروازه حریف هم پیش رفت.

ذوب آهن در نیمه اول بدون داشتن برنامه خاصی به سمت دروازه حریف ازبکستانی حمله کرد و هر چند اکثر دقایق بازی صاحب توپ بود اما موقعیت های خطرناک تیم لوکوموتیو بیشتر از شاگردان امیر قلعه نویی بود.