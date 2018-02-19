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۳۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۵۱

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

تساوی ذوب آهن برابر لوکوموتیو ازبکستان در نیمه اول

تساوی ذوب آهن برابر لوکوموتیو ازبکستان در نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و لوکوموتیو ازبکستان با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 16 امروز دوشنبه با دیدار تیم های ذوب آهن و لوکوموتیو ازبکستان در ورزشگاه فولادشهر آغاز شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه اول این بازی هر چند ذوب آهن تلاش زیادی کرد تا به گل برسد اما این تیم مهمان بود که چند موقعیت خطرناک را روی دروازه میزبان اصفهانی خود ایجاد کرد و تا آستانه باز کردن دروازه حریف هم پیش رفت. 

ذوب آهن در نیمه اول بدون داشتن برنامه خاصی به سمت دروازه حریف ازبکستانی حمله کرد و هر چند اکثر دقایق بازی صاحب توپ بود اما موقعیت های خطرناک تیم لوکوموتیو بیشتر از شاگردان امیر قلعه نویی بود.

کد مطلب 4232322
رضا خسروي

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