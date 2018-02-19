به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، جلسه فوق العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور اعضا و مدعوین از سازمان اطلاعات سپاه برگزار شد تا مسائل و جزئیات گروه جاسوسی تحت پوشش محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد.

بر این اساس، لازم به توضیح است طبق قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قوه قضائیه به ویژه در موضوعات امنیتی، مسائل جاسوسی و نفوذ ورود پیدا می کند و مسئولیت قانونی دارد.

سیدحسین نقوی حسینی گفت: در این جلسه ضمن تشریح کامل تیم جاسوسی با عنوان پوشش فعالیت های محیط زیستی، به معرفی اعضا، فعالیت های انجام شده، ارتباطاتی که تیم مذکور با سرویس های اطلاعاتی خارج از کشور داشتند و اقداماتی که در زمینه جمع آوری اطلاعات مربوطه به حوزه دفاعی و هسته ای کشور داشتند، ارائه شد.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهارکرد: در این جلسه فیلم داخل زندان از نحوه خودکشی سید امامی و سوابق وی و خانواده او قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شد.

وی افزود: لازم به توضیح است که کلیه مراحل اقدامات وی از لحظه ورود به اتاق خاص خود و صحنه سازی اینکه در حال استراحت است و بعد اقدام به خودکشی و اینکه دستشویی داخل اتاق وی بوده و هیچ راه دیگری برای ورود به اتاق وی نبوده تا لحظه بیرون آوردن جنازه وی در فیلم موجود است و تردیدی در خودکشی وی بدون دخالت هیچ عنصر دیگری وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: صبح آن روز، ماموری صبحانه وی را می آورد و به علت جاسازی که خود وی از رختخواب خود کرده، تصور می کند که وی خوابیده، صبحانه را می گذارد و می رود و بعد از مدت دیگری سر می زند، می بیند صبحانه را برنداشتند، اقدام به پیدا کردن وی می کند که متوجه می شود در جای او کسی نخوابیده و ناگهان متوجه دستشویی و خودکشی وی می شود. همه این مراحل در فیلم وجود دارد.