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۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۴۸

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

تساوی استقلال برابر الهلال در نیمه اول

تساوی استقلال برابر الهلال در نیمه اول

نیمه اول دیدار تیم های فوتبال استقلال ایران و الهلال عربستان در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در گروه چهارم از ساعت 19 امروز سه شنبه با دیدار تیم های استقلال ایران و الهلال عربستان به میزبانی عمان پیگیری شد که نیمه اول این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

استقلال در این دیدار با ترکیب مهدی رحمتی، وریا غفوری، مجید حسینی، روزبه چشمی، خسرو حیدری، فرشید باقری، امید ابراهیمی، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی، سرور جپاروف و تیام به میدان رفت. 

دو تیم در نیمه اول نمایش نزدیکی داشتند و موقعیت هایی را هم روی دروازه یکدیگر خلق کردند اما نتوانستند گلی را به ثمر برسانند. استقلال در دقایق پایانی نیمه اول توسط تیام می توانست به گل برسد که ضربه این بازیکن را دروازه بان الهلال مهار کرد. 

کد مطلب 4232943
رضا خسروي

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