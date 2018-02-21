لباس مخصوص موتورسواران تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پوشیدن لباس هایی با رنگ نارنجی یا نقره منعکس کننده نور به امنیت جانی موتورسواران در شب کمک می کند اما بسیاری از موتورسواران تمایل دارند با رنگ های دیگری مانند مشکی تردد کنند. درهمین راستا شرکتVollebak لباس ورزشی مشکی تازه تولید کرده است. این لباس سیاه رنگ نور را به شکل نقطه هایی سفید منعکس می کند.

مجموعه لباس Black Light شامل تی شرت، لایه اصلی، لایه میانی و کت است. این تکه های لباس سبک، نرم و کشی هستند. علاوه برآن روی آنها طرحی از نقطه های سیاه مات وجود دارد. این نقطه ها در روز چندان جلب توجه نمی کنند اما این نقطه ها در شب نور چراغ خودروها را منعکس می کنند. به این ترتیب نقاط با رنگ سفید می درخشند. این نقاط در قسمت های مشخصی از لباس مانند آرنج، مچ، شانه و کمر قرار گرفته اند.

همچنین لباس طوری طراحی شده که از هر زاویه حداقل ۸ نقطه قابل مشاهده باشد.