۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷

کمانداران برتر آخرین رنکینگ کشوری معرفی شدند

آخرین مرحله رنکینگ تیروکمان با معرفی برترین کمانداران شرکت کننده در بخش ریکرو مردان و زنان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیروکمان یادواره شهدا مدافع حرم در رشته ریکرو ودر دو بخش بانوان وآقایان و با حضور 57 کماندار برگزار شد. آذر بایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مرکزی، چار محال بختیاری، لرستان، یزد وجزیره کیش استان هایی بودند که نمایندگان آنها در این مرحله از مسابقات و در تهران با هم رقابت کردند.

در پایان آخرین مرحله مسابقات رنکینگ تیروکمان کشوری ریکرو، نفرات برتر شرکت کننده به این شرح معرفی شدند: 

بخش بانوان
1- مهسا بدخشان از تهران ۲-  پارمیدا قاسمی از ثهران ۳- مریم نادی از یزد

بخش مردان
۱- امین پیرعلی از اصفهان ۲- مهدی ملکی از تهران  ۳- پوریا حاجی بیگلو از خراسان رضوی 

زینب حاجی حسینی

