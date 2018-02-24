آخرین آمار ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای پذیرش در دوره کاردانی فنی و کاردانی حرفه ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه علمی کاربردی بهمن ماه ۹۶ از روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۶ از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است و با توجه به مهلت تمدید شده ساعت ۲۴ دوشنبه ۷ اسفند پایان می پذیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: تا ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۵ اسفند تعداد ۳۶ هزار و ۲۵۷ داوطلب در دوره های کاردانی ثبت نام کرده اند.

توکلی گفت: گزینش دانشجو در هر یک از رشته های تحصیلی بر اساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع دیپلم و سهمیه های آزاد، شاغل، رزمندگان، بومی و با توجه به صلاحیت های عمومی داوطلبان بر اساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود، داوطلبان لازم است با کارت های عضو شبکه شتاب با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش با پرداخت ملبغ ۲۰۰ هزار ریال (۲۰ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت نام نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری شماره ۱۲ رقمی اقدام کنند.

وی با اشاره به فرصت ثبت نام متقاضیان برای پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال ۱۳۹۶ گفت: داوطلبان این دوره ها تا ۹ اسفند فرصت دارند در این دوره ها ثبت نام کنند.

توکلی خاطرنشان کرد: تا ساعت ۸ صبح امروز شنبه ۵ اسفند تعداد ۵ هزار و ۶۶۰ داوطلب در دوره های کارشناسی ثبت نام کرده اند.

وی گفت: گزینش دانشجو در هر یک از کدرشته‌ محل‌های تحصیلی، براساس معدل کل مندرج در گواهینامه کاردانی، نوع مدرک کاردانی، سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی‌ بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: پرداخت هزینه ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می شود و داوطلبان می توانند با استفاده از کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۲۵۰ هزار ریال (۲۵ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام، اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) را دریافت کنند.