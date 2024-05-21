به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی مصوب کرد تا اعتبار تمامی مجوزهای الکترونیکی که منقضی شده یا خواهد شد تا زمان ایجاد امکان فنی از سوی مرجع صدور تمدید شود.

در حال حاضر امکان فنی تمدید و توسعه مجوزها در درگاه ملی مجوزها وجود دارد اما به‌دلیل عدم هماهنگی از سوی برخی مراجع صدور در تکمیل زیرساخت‌های فنی امکان تمدید مجوز برای صاحبان آنها وجود ندارد به همین دلیل مقرر شد اعتبار مجوزهای الکترونیکی تمدید شود.

طبق اعلام مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، همچنین در کمیته تخصصی هیأت مقررات‌زدایی برای صدور کاربرگ مجوز «تولید سیگار برگ صادراتی» مقرر شد تا پارامترهای فعالیت در این زمینه طبق الگوهای جهانی با تنظیم‌گری وزارت بهداشت و وزارت صمت بررسی شود.

در این کمیته مقرر شد تا برای صدور کاربرگ مجوز «دفتر حق‌العمل کاری فروش آهن، فولاد و فلزات (غیر بورسی)» از سازمان بورس به‌صورت کتبی استعلام و مشخص شود برای فروش کدام دسته از آهن، فولاد و فلزات امکان صدور مجوز دفتر حق‌العمل کاری وجود دارد.

طی درخواست سازمان شیلات ایران شرط افزایش طول شناور به بیش از ۳۵ متر و قدرت موتور بیش از ۸۰۰ اسب بخار با هدف ارتقا ارزش افزوده به واسطه صادرات محصولات تن‌ماهیان، مشروط به تعهد سردسازی و نگهداری محصول صیدشده در دمای منفی ۶۰ درجه سانتی‌گراد و رعایت استانداردهای مناسب فرآوری و هندلیگ برای شناورهای صیادی تیپ الگویی به‌صورت آزمایشی و موقت بر اساس نظر فنی سازمان شیلات به مجوز «گواهی پیش‌نیاز فنی شناور لنج صیادی آب‌های دور» اضافه شود.