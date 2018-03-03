خانواده شهدای بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست شهرداری بندر بوشهر شنبه‌شب در جمع خانواده شهید عاشوری و خانواده شهیده رقیه حیاتی اظهار داشت: شهدا و خانواده آنان حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و باید قدردان آنان باشیم.

عبدالامیر قاسمی با اشاره به اینکه اهالی استان بوشهر ارزش بسیار زیادی برای خانواده‌های شهدا قائل هستند، اضافه کرد: توجه به فرهنگ ایثار و شهادت از برنامه‌های شاخص هفته بزرگداشت بوشهر است.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم شهید عاشوری در دوران انقلاب اسلامی بیان کرد: همه مردم استان بوشهر خاطره شهید عاشوری را حفظ می‌کنند و آن را از یاد نخواهند برد.

قاسمی همچنین شهیده حیاتی را نشانه مظلومیت شهدای انقلاب در جنگ تحمیلی دانست و یاد و خاطر شهیده گران ارج را زنده خواند و پایداری انقلاب را ثمره ارزشمند شهدا دانست.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر نیز در این دیدار با تجلیل از مقام شهدا بیان کرد: شورای اسلامی شهر بوشهر همه تلاش خود را به کار می‌گیرد تا امانت‌دار خون شهدا باشد.

ابوذر دهدار تصریح کرد: همه ما باید قدردان شهدا باشیم چرا که امنیت و آسایش و پیشرفت و توسعه امروز کشور را مدیون خون پربرکت شهدا هستیم.

فرزند شهید عاشوری نیز در این دیدار با تسلیت سالروز وفات ام البنین مادر شهدای بزرگ کربلا و با ذکر جایگاه و مقام شامخ ایشان و فرزندانشا در راه تبعیت از امامت مقام ایشان را گرامی داشت.

وی از این حرکت ارزشمند ستاد بزرگداشت روز بوشهر در تجلیل از شهدا و خانواده شهدا تقدیر کرد و شهید عاشوری را روحانی ساده زیست توصیف کرد که از ثمره همین ساده زیستی و مردمی بودن مورد محبت و احترام مردم بود و افتخاری برای استان بوشهر است.

در راستای تقدیر از خدمات پرسنل شهرداری و خانواده‌های آنان همچنین دیداری با حضور اعضای شورا و اعضای ستاد بزرگداشت هفته بوشهر از خانواده سید مرتضی رضوی از کارکنان شهرداری بوشهر صورت گرفت.