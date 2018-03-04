مهلت مجدد ثبت نام در کنکور ۹۷ آغاز شد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای آزمون سراسری سال ۹۷ برای پذیرش در دوره های روزانه، شبانه، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین در کدرشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از اول بهمن ۹۶ آغاز شد و در روز ۱۶ بهمن ۹۶ پایان پذیرفت.

وی افزود: در این فرصت تعداد ۹۵۱ هزار و ۹۰ نفر ثبت نام کردند.

توکلی یادآور شد: اطلاعات ثبت نامی داوطلبانی که در مهلت مقرر ثبت نام کرده اند از امروز یکشنبه ۱۳ اسفندماه تا چهارشنبه ۱۶ اسفندماه ۹۶ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفت.

وی گفت: کلیه متقاضیان ضرورت دارد پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و مندرجات اطلاعیه منتشر شده در ۱۴ بهمن ماه ۹۶ نسبت به مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کرده و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: به منظور مساعدت با داوطلبانی که در مهلت مقرر به هر دلیل موفق به ثبت نام در آزمون سراسری سال ۹۷ نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده که از امروز یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶ تا چهارشنبه ۱۶ اسفند ۹۶ بتوانند در آزمون ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: داوطلبان برای ثبت نام باید با مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام و مراجعه به سایت سازمان سنجش، کارت اعتباری ثبت نام را خریداری کنند.

آزمون سراسری سال ۹۷ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۷ و ۸ تیرماه ۹۷ برگزار می شود.