عسل سبلان اردبیل ثبت جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صنعت و معدن اردبیل، سید حامد عاملی صبح سه شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: عسل تولیدی اردبیل به عنوان یکی از ۱۰ محصول راهبردی کشور بوده و بعد از ثبت ملی به ثبت جهانی رسید.

وی افزود: با توجه به ارزیابی های کیفی به عمل آمده از این محصول و اثبات منحصر به فرد بودن آن در مقایسه با عسل های تولیدی سایر استان ها، ثبت جهانی موجب افزایش اعتبار عسل تولیدی استان خواهد شد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد: از دیگر تبعات مثبت ثبت جهانی معرفی گسترده به مصرف کننده و جلوگیری از سواستفاده احتمالی تولیدکنندگان محصولات نامرغوب مشابه است.

به گفته عاملی با توجه به اهمیت ثبت جهانی، سال گذشته نیز فرش دستبافت استان به عنوان یکی از محصولات منحصر به فرد کشور به ثبت رسید.

وی تاکید کرد: در نظر داریم سنگ عقیق نمین نیز با طی فرایندهای قانونی به ثبت ملی و جهانی برسد.