به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در اختتامیه سومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی شهرداری همدان با اشاره به ورزش محلات همدان اظهار داشت: ورزش ما اگر بخواهد در کشور و دنیا مطرح باشد هیچ راهی نداریم جز اینکه از استعدادهای ورزش محلات شهرمان بهخوبی حمایت کنیم.
وی افزود: بازیکنانی که امروز در سطح اول فوتبال کشور مطرحشده اند، از همین کوچهها و محلات کار خود را آغاز کردهاند.
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تیم فوتبال گفت: یکی از دلایل سقوط پاس، عدم اعتماد به نیروهای بومی بود یک گروه از تهران آمدند و تیمداری میکردند.
حاجی بابایی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته تیمهای بزرگی به لیگ دسته سوم سقوط کردهاند و دوباره به حیات خود ادامه دادهاند و بهطورقطع پاس میتواند دوباره در فوتبال کشور رشد کند.
وی با اشاره به زیرساخت ورزش همدان بیان کرد: همدان در طول یک یا دو دهه گذشته در ساخت زیرساختهای ورزشی جزو رتبههای اول کشور بوده است.
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: اگر بخواهیم مسابقات فوتبال آسیا را در همدان برگزار کنیم مشکلی نداریم، باید در کادرسازی عملکرد بهتری داشته باشیم و نیروهای بومی خوبی تقویت کنیم.
حاجی بابایی بابیان اینکه همدان باید یک مدرسه فوتبال قوی داشته باشد، گفت: اگر جوانان و نوجوانان شهر در یک مدرسه فوتبال باکیفیت تربیت شوند و ما ۲۰۰ بازیکن بسازیم بهراحتی میتوانیم به سمت لیگ برتر حرکت کنیم.
وی یادآور شد: ما باید از حریم ورزشی همدان بهخوبی دفاع کنیم و خوشبختانه فضای بسیار خوبی در ورزش استان ما وجود دارد.
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