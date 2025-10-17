به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر جمعه در آئین تجلیل از چهره‌های ماندگار و ورزشکاران برتر اسکواش استان همدان با اشاره به نقش بنیادین ورزش در رشد جامعه اظهار کرد: ورزش جسم انسان را به‌عنوان زیربنای تربیت و تعالی روح و روان می‌سازد و هر چه نشاط و سلامت بدنی افزایش یابد، عقل، فرهنگ و روان نیز سالم‌تر و پویاتر می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی ورزش در زندگی عمومی افزود: باید روزی فرا رسد که همه مردم بخشی از روز خود را به ورزش اختصاص دهند و آن را جزئی از فرهنگ خانوادگی بدانند. ورزش تخصصی بنیاد اصلی سلامت و تربیت انسان است و خانواده‌ها باید در این مسیر نقش فعالی ایفا کنند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در توسعه ورزش استان همدان گفت: طی سال‌های اخیر با تلاش مسئولان، زیرساخت‌های ورزشی متعددی ساخته شده و با سرعت در حال تکمیل است؛ علاوه‌برآن، بخش خصوصی نیز با حضور مؤثر در پروژه‌های ورزشی استان در کنار ادارات دولتی مشارکت فعال دارد.

حاجی‌بابایی با بیان اینکه ورزش نه‌تنها فرهنگ بلکه اقتصاد و امنیت جامعه را نیز تقویت می‌کند، عنوان کرد: یک ورزشکار اهل کار، سلامت و تلاش است و همین ویژگی‌ها سبب ارتقای شاخص‌های فرهنگی و اقتصادی کشور می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید با هدایت فرزندان خود به سمت ورزش، زمینه رشد همه‌جانبه آنان را فراهم کنند زیرا ریشه بسیاری از مسائل اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی، در ورزش نهفته است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در ورزش باید جدی‌تر دنبال شود. هرچند اقدامات خوبی آغاز شده اما کافی نیست و لازم است تمامی دستگاه‌ها با ساخت مجموعه‌های ورزشی ویژه کارکنان و عموم مردم مشارکت کنند تا ظرفیت استفاده عمومی افزایش یابد.