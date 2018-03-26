امیرحسین حریری مدیر تالار مولوی درباره موضوع اجرای تئاتر در ایام نوروز که طی چند سال اخیر به صورت محدود و توسط برخی هنرمندان انجام شده است به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه بحث اجرای تئاتر در ایام نوروز همیشه مغفول مانده و تئاتر همیشه بر اساس یک سنت غلط، در ایام نوروز تعطیل بوده و این وضعیت چه در زمانی که تئاتر در حمایت دولتی بوده و چه حالا که در بخش خصوصی اجرا می شود، وجود داشته است.

وی ادامه داد: زمان تعطیلات نوروزی به دلیل فراغت بیشتری که مخاطبان دارند و علاقه مندی جمعی که برای ورود به حوزه های مختلف فرهنگی وجود دارد، ایام خوبی است تا خانواده تئاتر آثار خود را به مخاطبان ارایه دهند و این اتفاق می تواند در جای جای ایران به ویژه شهرهایی که میزبان گردشگران و مسافران نوروزی هستند نیز رخ دهد.

حریری با تأکید بر اینکه اجرای تئاتر در ایام تعطیلات نوروز همیشه مغفول مانده است درباره در نظر گرفتن ساز و کاری مناسب برای شکل گیری جریانی مدون در این زمینه توضیح داد: بدیهی است برای شروع یک جریان و تبدیل کردن این مقوله به یک قاعده درست، نیاز به حمایت است. این حمایت می تواند از سوی شهرداری ها و همچنین ادارات ارشاد در شهرهای مختلف ایران باشد. حتی دانشگاه ها نیز می توانند از گروه های جوان برای پوشش دادن به فضاهای دانشگاهی و غیردانشگاهی حمایت کنند.

مدیر تالار مولوی یادآور شد: در یک چشم انداز مناسب اجرای تئاتر در ایام تعطیلات نوروز می تواند تبدیل به فرصتی درخشان شود که گروه های تئاتری علاوه بر اینکه بتوانند هزینه های خود را تأمین کنند، تئاترهایشان را به مخاطبان و علاقه مندان بیشتری که در ایام طول سال کمتر به تماشای آثار می نشینند، ارایه دهند.

وی درباره برنامه ریزی برای تالار مولوی به منظور فعال بودن در ایام تعطیلات نوروز، اظهار کرد: اساسا مراکز فرهنگی دانشگاه تهران نظیر باغ نگارستان و موزه مقدم در ایام تعطیلات نوروز فعال است. تالار مولوی نیز باید در برنامه ها دیده شود و در ایام تعطیلات نوروز عرضه برنامه های نمایشی داشته باشد. به دلیل مکان تالار مولوی و قرار گرفتن آن در پردیس دانشگاه تهران محدودیت هایی در جهت اراdه خدمات به مخاطبان وجود دارد زیرا در ساعاتی که تالار مولوی فعال است، بخش اداری دانشگاه تهران تعطیل است. البته این محدودیت ها قابل حل و برطرف شدن است.

حریری با بیان اینکه چارت سازمانی در دست تدوین است که امید می رود به زودی مصوب و جاری شود، افزود: در این چارت در ساعات و زمان هایی که بخش های دیگر دانشگاه تعطیل هستند، خدمات به گروه ها و مخاطبان تئاتری ارایه خواهد شد و این روند به صورت مدون و مستمر ادامه خواهد داشت.

مدیر تالار مولوی اظهار امیدواری کرد در تعطیلات نوروز ۹۸ تالار مولوی میزبان اجراهای تئاتری باشد.

وی که مدیریت باغ نگارستان را نیز بر عهده دارد درباره برنامه های در نظر گرفته شده از جمله اجراهای نمایشی در ایام نوروز برای این مکان فرهنگی، گفت: برای باغ نگارستان جشنواره ای نوروزی متشکل از برنامه های فرهنگی و هنری تدارک دیده ایم. با توجه به میزان استقبالی که از باغ نگارستان در ایام نوروز می شود، قطعا اجراهای تئاتری مناسب با ایام نوروز در این مکان مورد استفاده قرار می گیرد.