بازگشت «سه نقطه» به کیوسک مطبوعات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، ماهنامه طنز سهنقطه که پیش از این با حمایت حوزه هنری منتشر میشد، اینک پس از دو سال توقف، در هیأت نشریهای مستقل، به صاحبامتیازی و مدیرمسئولی امید مهدینژاد منتشر و روانه دکههای مطبوعاتی و کتابفروشیها شد.
پیششماره نخست دوره جدید سهنقطه با عنوان شماره منفی یک علاوه بر یادداشتهای طنزآمیز نویسندگان مختلف، شامل یک گفتگوی بلند با سروش صحت و نیز یک پرونده با موضوع «جدایی» است.
در شماره ویژه آغاز بهار مجله سهنقطه، نویسندگانی چون احمد دهقان، احسان رضایی، اسماعیل امینی، احسان حسینینسب، وجیهه سامانی، محسن رضوانی، فهیم عطار، احمد ملکوتیخواه و مرتضی درخشان یادداشت بهاریه نوشتهاند و یادداشتها و داستانهای طنزآمیز نویسندگانی چون امرالله احمدجو، سیدمحمد صاحبی، محمدرضا زائری، سعید طلایی، ساجده جبارپور، هادی مقدمدوست، مهدی مسائلی، فاطمه تسلیم جهرمی، احسان محمدی، حمیدهسادات لطیفی، عماد رضایینیک، مجتبی احمدی و... دیگر نویسندگان صاحبنام و جوان منتشر شده است.
سهنقطه، با شعار مجلهای برای خندندگان و خندانندگان میکوشد مجموعهای از طنز جدی را برای مخاطبانی که دغدغه فرهنگ و ادبیات دارند فراهم کند.
پیششماره نخست مجله طنز سهنقطه، در ۲۵۰ صفحه منتشر شده و با قیمت ۱۵هزار تومان هماکنون بر پیشخوان دکههای روزنامهفروشی و کتابفروشیهاست.
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