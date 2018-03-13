رانت عظیم واردات خودرو/١٩٠میلیارد تومان سود دلالان ثبت سفارش

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش مرشد سلوک در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به گزارش جدید کمیسیون اصل ٩٠ مبنی بر تخلفات ثبت سفارش واردات خودرو اشاره کرد و گفت: پشت تمام بخشنامه های خلق الساعه، رانت است و به طور قطع پشت بخشنامه های متعدد واردات خودرو حتما رانت و فساد نهفته است، و در حال حاضر فضای ناآرام پیش روی واردکنندگان قرار گرفته است.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در گذشته انجمن واردکنندگان خودرو در پروسه ثبت سفارش حضور داشت و قبلا تخلفاتی اگر صورت می گرفت انجمن در جریان بود، اما به دلیل برخی اتفاقاتی که رخ داد، انجمن از این پروسه حذف شد.

وی تصریح کرد: تمامی مستندات وجود دارد که شرایط در آنها گفته شده که دولت بتواند تخلف را شناسایی کند، انجمن این اطلاعات را در اختیار دستگاههای نظارتی قرار داده است و بر این اساس تخلف ١٩هزار دستگاه خودرو شناسایی شده است.

مرشدسلوک گفت: در جلسه روز قبل کمیسیون اصل نود به صراحت تاکید شده که دولت مکلف به رعایت رای دیوان عدالت اداری در حوزه تعرفه واردات خودرو است و اگر شکایتی صورت گیرد از سوی واردکننده یا مردم، برای فرد خاطی حکم جلب صادر خواهد شد و قوه قضاییه ورود می کند.

همچنین در این نشست، فرهاد احتشام زاد، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو نیز با اشاره به چند اتفاق رخ داده بر سر واردات خودرو طی ماههای گذشته گفت: به ازای هر ٢٠هزار دلار قطعات باید واردکنندگان یک خودرو اسقاط کنند؛ ضمن اینکه با کاهش مدت زمان ثبت سفارش از ١٨٠روز به ٩٠ روز پیش بینی پذیری اقتصاد کاهش یافته است.

وی افزود: اکنون از چین، هند، ترکیه و کره واردات با انتقال ارز انجام می شود، ضمن اینکه امکان استفاده پروفرمای امارات برای ثبت سفارش با درهم ممنوع می شود که پس از آن ممنوعیت ثبت سفارش با دلار می تواند بر روی قطعات یدکی تاثیرگذار بتشد.

احتشام زاد در ادامه با بیان اینکه برخی ثبت سفارش ها که نباید تمدید مجوز آنها صورت می گرفته اکنون به ثبت رسیده و با توجه به اینکه واردکنندگان باید نمایندگی های معتبر را برای واردات معرفی می کردند، برخی متخلفان در واردات خودرو بدون اینکه مراجعه ای به نمایندگی داشته یا مجوزهای مربوطه را در اختیار داشته باشند، اقدام به ثبت سفارش کرده اند که البته سازمان توسعه تجارت معتقد است که باگ سیستمی وجود داشته است، در حالی که این موضوع کاملا سیستماتیک رخ داده و ناشی از باگ انسانی بوده است.

وی ادامه داد: سال گذشته که مسئولیت صحه گذاری بر روی ثبت سفارش واردات خودرو را داشتیم هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو با تخلف ثبت سفارش بوده اما انجمن آنها را از فرآیند ثبت سفارش حذف کرده و اصلاحات لازم را انجام داد اما اکنون انجمن از پروسه مذکور کنار گذاشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: ظرف این مدتی که از سامانه ثبت سفارش کنار گذاشته شده ایم، بیشترین همکاری را با نهادهای نظارتی صورت دادیم و تخلف ۱۹ هزار دستگاه خودروی وارداتی را با کمک نهادهای نظارتی و راهنمایی های عملیاتی خود شناسایی نمودیم.

ثبت سفارش در زمان ممنوعیت با ۱۰ میلیون تومان!

همچنین در این نشست دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز از تخلفی پرده برداشت که برخی متخلفان سامانه ثبت سفارش با همکاری واردکنندگان انجام می دهند به این معنا که به برخی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو پیشنهاد داده اند تا به ازای ۵ تا ۱۰ میلیون تومان وجه نقد، تمام مراحل ثبت سفارش واردات خودرو را در زمان ممنوعیت انجام دهند که بر این اساس ۱۹ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است که فرآیند واردات آنها غیرقانونی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: ما در کنار واردات، موضوع مسئولیت اجتماعی را هم مدنظر قرار داده و تلاش کرده ایم کار را به بهترین شکل در این حوزه پیش بریم اما متاسفانه اکنون در بدنه دولت، مفاسد بسیار زیادی در حال رخ دادن است که بخشی از آن مربوط به واردات خودرو است.

دادفر تصریح کرد: اگر به طور متوسط برای ۱۸ تا ۱۹ میلیون دستگاه خودرو که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند، ۱۰ میلیون تومان به افراد متخلف پرداخت شده باشد به طور قطع هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ظرف مدت شش ماه به جیب عده ای از واردکنندگان رفته است که باید با آن به صورت قانونی برخورد شود اما ما در معرفی متخلفان هیچ گونه چشم پوشی را صورت نخواهیم داد، کما اینکه کاملا با نهادهای نظارتی در این رابطه همکاری می کنیم.