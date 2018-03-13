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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

وزیر نفت:

مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد

مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد

وزیر نفت، گفت:امیدواریم مذاکرات ایران و آذربایجان در سفر رئیس جمهوری به آذربایجان در نخستین روزهای سال آینده به حصول توافقی مشترک بین دو کشور منتهی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار با  شاهین مصطفی‌یف، وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان، با اشاره به این‎که روابط ایران و آذربایجان در تمام زمینه‎ها به خوبی پیش می‌رود، افزود: روسای جمهوری دو کشور سهم بسزایی در این روابط دارند.

وی با بیان این که شرکت ملی نفت ایران روابط خوبی با شرکت ملی نفت آذربایجان (سوکار) دارد و امیدواریم بتوانیم این روابط را باز هم در بخش نفت و گاز توسعه دهیم، تصریح کرد: همکاری با سوکار بر اساس روابط متعارف بین‌المللی در دستور کار است. 

وزیر نفت ادامه داد: امیدواریم بتوانیم برای سفر رئیس جمهوری کشورمان به آذربایجان که در نخستین روزهای سال ۹۷ انجام می‌شود، زمینه جهش را در روابط ۲ کشور به خصوص در بخش انرژی فراهم کنیم.

 شاهین مصطفی‌یف، وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان نیز در این دیدار گفت: روابط ایران و آذربایجان با اراده روسای جمهوری ۲ کشور در حال گسترش است.

وی گفت: رئیس جمهوری آذربایجان برای روابط با ایران اهمیت خاصی قائل و خواهان گسترش آن است.

شرکت در کمیسیون اقتصادی ایران و آذربایجان که با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران برگزار می‎شود، از دیگر برنامه‎های امروز شاهین مصطفی‌یف، وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان است. 

سفیر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش اظهار کرده بود: روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است؛ همچنین در ۹ ماه سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ درصد رشد در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور رقم خورده است.

کد مطلب 4250908

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