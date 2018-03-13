مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان پیشرفت مطلوبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه، وزیر نفت در دیدار با شاهین مصطفی‌یف، وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان، با اشاره به این‎که روابط ایران و آذربایجان در تمام زمینه‎ها به خوبی پیش می‌رود، افزود: روسای جمهوری دو کشور سهم بسزایی در این روابط دارند.

وی با بیان این که شرکت ملی نفت ایران روابط خوبی با شرکت ملی نفت آذربایجان (سوکار) دارد و امیدواریم بتوانیم این روابط را باز هم در بخش نفت و گاز توسعه دهیم، تصریح کرد: همکاری با سوکار بر اساس روابط متعارف بین‌المللی در دستور کار است.

وزیر نفت ادامه داد: امیدواریم بتوانیم برای سفر رئیس جمهوری کشورمان به آذربایجان که در نخستین روزهای سال ۹۷ انجام می‌شود، زمینه جهش را در روابط ۲ کشور به خصوص در بخش انرژی فراهم کنیم.

شاهین مصطفی‌یف، وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان نیز در این دیدار گفت: روابط ایران و آذربایجان با اراده روسای جمهوری ۲ کشور در حال گسترش است.

وی گفت: رئیس جمهوری آذربایجان برای روابط با ایران اهمیت خاصی قائل و خواهان گسترش آن است.

شرکت در کمیسیون اقتصادی ایران و آذربایجان که با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران برگزار می‎شود، از دیگر برنامه‎های امروز شاهین مصطفی‌یف، وزیر اقتصاد و صنایع آذربایجان است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران چندی پیش اظهار کرده بود: روابط اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال پیش از آن، بیش از ۷۰ درصد رشد داشته است؛ همچنین در ۹ ماه سال ۲۰۱۷ بیش از ۴۰ درصد رشد در روابط اقتصادی و تجاری دو کشور رقم خورده است.