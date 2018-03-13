به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد پرورش، در این باره گفت: پیش از این اجرای مخازن اضطراری آب تنها در کشور ژاپن پیشبینی شده بود و کشورهای زیادی چنین مخازنی را برای مواقع اضطراری در نظر نگرفتهاند و آنچه امروز آبفای استان تهران تلاش میکند تا در تهران فراهم شود پیش از این در سند جایکا آمده و آبفای استان تهران نیز مطالعاتی علاوه بر آن انجام داده بود. خردادماه امسال نخستین مخزن و سامانه اضطراری آبرسانی کشور به صورت آزمایشی در منطقه یک تهران به بهرهبرداری رسید و اسفندماه نیز مخزن دیگری در پارک شهر افتتاح شد.
او با اشاره به این که اجراشدن این موضوع منوط به انجام فازهای یک و ۲ مطالعات آبرسانی در شرایط اضطراری در تهران و انطباق این مخازن با شبکه توزیع آب است؛ به گونهای که هیرولیک شبکه و کیفیت آب ذخیرهشده کاملا کنترلشده و دارای استانداردهای کیفی باشد. این کار به دلیل پیچیدگی و حساسیت موضوع نیازمند زمان کافی برای انجام مطالعات و دریافت تاییدیههای لازم مهندسی و مدیریتی از مراجع ذیصلاح از جمله شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران است.
به گفته پرورش دو مخزن به بهرهبرداری رسیده در تهران ۱۰۰هزار لیتر ظرفیت دارند و برای بروز حوادث غیرمترقبه طراحی شدهاند و در شرایط بحرانی در سه روز ابتدایی آب مورد نیاز حدود ۱۱ هزار نفر را تامین میکنند و مکانیابیها به صورتی انجام شده تا در سه روز ابتدایی حادثه که اغلب آبرسانی به شهرها دچار مشکل است، هر شخص در فاصله نهایت ۱۰۰۰ متری بتواند به این مخازن دسترسی داشته باشد.
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