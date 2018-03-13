به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی استان، مظفر یوسفی پور، افزود: بخش فناوری‌های مکانیزه کشاورزی با ارائه خط اعتباری ویژه و خدمات حمایتی و فنی موردنیاز و توسعه ماشین‌های نوین کشاورزی، درمجموع پشتیبان و زمینه‌ساز افزایش ضریب و درجه مکانیزاسیون، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش تولید محصولات زراعی و باغی و افزایش درآمد کشاورزان است.

رئیس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با اشاره به ارتقای شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان به ۱.۷۳ اسب بخار بر هکتار در سال ۹۵، از تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی استان با توزیع ۳ هزار و ۴۸۰ دستگاه تراکتور، ۸۹ دستگاه کمباین و ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع ادوات دنباله بند کشاورزی با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ خبر داد.

یوسفی پور بابیان اینکه استان زنجان رتبه سوم کشوری در سرمایه‌گذاری حوزه مکانیزاسیون کشاورزی رادار است، افزود: ۸۰ درصد تسهیلات اعطایی حوزه مکانیزاسیون در استان درزمینه تولید گندم بوده است.

یوسفی پور با اشاره به اینکه رویکرد سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان طی سال‌های آتی گسترش کشاورزی حفاظتی گندم دیم خواهد بود و هماهنگی‌های لازم در این زمینه انجام‌گرفته است، بیان کرد: طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ عملیات کشاورزی حفاظتی در سطح بیش از ۶۹ هزار هکتار از اراضی استان انجام‌گرفته است.

وی با اشاره به کسب جایگاه دوم کشوری در شاخص افزایش ضریب مکانیزاسیون و شاخص درجه مکانیزاسیون گندم دیم توسط سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در سال ۹۵ خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین موفق به کسب رتبه اول کشوری در طرح تجهیز و تأمین ماشین‌های نوین شرکت‌های شبکه مکانیزاسیون کشاورزی و طرح پلاک گذاری ماشین‌های کشاورزی شده است.