نگرانی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در تعطیلات عید وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد میلانی در نشست خبری که بعد از ظهر سه‌شنبه در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، اظهار کرد: در ایام نوروز معاونت غذا و دارو برخی اقدامات را از قبل شروع کرده و در حال پی گیری و انجام است.

وی با اشاره به اقدامات معاونت غذا و دارو تا ۱۸ فروردین‌ماه سال ۹۷ بیان کرد: هماهنگی‌هایی با شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته که نگرانی در زمینه تأمین داور و تجهیزات پزشکی مصرفی مورد نیاز مراکز درمانی در سطح استان قم نداشته باشیم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قم، ادامه داد: داروخانه‌های شبانه‌روزی و داروخانه‌های روزانه‌ای که بر اساس ضرورت نیاز بود به صورت کشیک فعالیت داشته باشند مشخص شد و کتابچه‌ای در این راستا تهیه شده که بین مسافران نوروزی توزیع می‌شود.

وی مطرح کرد: توصیه‌های معاونت غذایی و دارویی و اطلاعات کلی در مورد مراکز درمانی و داروخانه‌های فعال شبانه‌روزی و روزانه که در ایام تعطیلات خدمات رسانی می‌کنند در قالب کتابچه ذکر شده جمع‌آوری و به مردم ارائه می‌شود.

میلانی با بیان اینکه بخشی از نظارت و بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بر عهده معاونت غذا و دارو است، گفت: قسمت‌های مختلف واحدهای پخش کننده عرضه کننده مواد غذایی آرایشی، بهداشتی و عرضه کننده ملزومات پزشکی مرتب در این ایام مورد نظارت قرار می‌گیرند و در صورت تخلف به صورت جدی با آنها برخورد صورت می‌گیرد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان قم ادامه داد: مردم می‌توانند شکایات و ابهامات خود را به صورت شبانه‌روزی با شماره ۰۲۵-۳۶۱۶۲۶۴۴ و ۳۶۱۶۲۶۳۵ اعلام کنند.

وی با تأکید بر اینکه برخی واحدها در ایام تعطیلات مشغول ارائه خدمات مستقیم هستند، گفت: بخش آزمایشگاهی برای انجام آزمایش‌های کنترل کیفی غذا و دارو به صورت شبانه‌روزی در تعطیلات انجام وظیفه می‌کنند.