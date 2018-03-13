به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ایرانی خواه بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست خبری که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، اظهار کرد: در شهر قم مسائل و مشکلات بسیاری در زمینه سلامت وجود دارد و این مسائل نیز به عقب ماندگی‌های این شهر در عرصه سلامت برمی‌گردد.

وی با بیان اینکه در عرصه بهداشت و سلامت مردم و حوزه فعالیت دانشگاه علوم پزشکی کارهای زمین مانده بسیار است، تصریح کرد: با شروع طرح تحول سلامت در کارهای روتین و روزمره تحولی شگرف پیش آمد که بخش اعظم زمان و انرژی این مجموعه در راستای اصلاح و رفع مشکلات زیر ساختی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم، با تأکید بر اینکه بیمارستان‌ها به عنوان محوری‌ترین پایه حوزه درمان محسوب می‌شوند، گفت: از یک هزار و ۶۰۰ تخت بخش خصوصی، دولتی و خیریه که در استان وجود داشت ۱۰۰ درصد آن فرسوده بود.

وی بیمارستان فرقانی را پس از بیمارستان شهید بهشتی مهمترین بیمارستان قم ذکر و تصریح کرد: در قالب طرح تحول تلاش شد حقیقت حوزه سلامت قم را برای وزیر بهداشت تبیین کنیم.

ایرانی خواه ادامه داد: وزیر بهداشت هرگز گمان نمی‌کرد شهر قم از نظر آموزشی و بهداشتی در فقر به سر ببرد و همین مسئله موجب توجه بیشتر به بخش سلامت و آموزش در قم شد.

افزوده شدن ۸۰۰ تخت بیمارستانی به قم تا نیمه نخست سال ۹۷

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم از افزوده شدن ۸۰۰ تخت به مجموعه تخت‌های بیمارستانی قم خبر داد و بیان کرد: این تخت‌ها به شکل نیمه ساخته و یا توسط خیرین و دولت شروع شده بود که به صورت رها شده باقی مانده بود.

وی با تأکید براینکه پی‌گیری و مدیریت پروژه‌ها زمین مانده موجب شد در مدت زمانی تکمیل و افتتاح شود، عنوان کرد: تا چند روز دیگر دومین بیمارستان مدرن استان قم که حدود ۵۰۰ تخت از مجموعه ۸۰۰ تخت را به خود اختصاص می‌دهد به بهره‌برداری می‌رسد.

ایرانی خواه با اشاره به ساخت بیمارستان‌های مدرن و پیشرفته در قم، مطرح کرد: بیمارستان فرقانی که در حال حاضر با ۸۰ درصد ظرفیت خود مشغول کار است یکی از این دو بیمارستان مدرن به شمار می‌رود که سال گذشته به بهره‌برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم ادامه داد: بیمارستان شهدا در نخستین روزهای بهار ۹۷ به بهره‌برداری خواهد رسید که ۱۷۰ تخت را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۲۰ تخت از مجموع ۸۰۰ تخت بیمارستانی قرار بود توسط یکی از خیرین تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد، گفت: این بیمارستان قرار بود به همت خیر قمی ساخته و توسط دانشگاه علوم پزشکی مجهز شود ولی به دلیل برخی مسائل اعتباری و برخی نیازهای زیر ساختی که نیاز به همکاری‌های بین بخشی بود به ماه‌های آینده موکول شد و تا پایان نیمه نخست سال ۹۷ تمامی ۸۰۰ تخت وعده داده شده به چرخه بیمارستانی استان قم اضافه خواهد شد.

ایرانی خواه با اشاره به وعده ریاست جمهوری برای ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی در قم، گفت: در خصوص عملی کردن این وعده دانشگاه علوم پزشکی قم مشقات فراوانی را متحمل شد و با توجه به مشکلات فراوانی که به وجود آمد کار به جایی داشت می‌رسید که این سرمایه‌گذار از کار خویش صرف نظر کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم سرمایه گذار بیمارستان هزار تخت خوابی قم را بانک پاسارگاد دانست و گفت: این پروژه حدود ۱۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که تا سه سال آینده به عنوان یک بیمارستان بین‌المللی به مجموع بیمارستان‌های قم اضافه خواهد شد.