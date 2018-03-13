کشف ۳ تن مواد غذایی غیر قابل مصرف در قم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ایزانلو عصر سهشنبه در نشست خبری که در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد، از طرح تشدید نظارتها و بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی هتلها، رستورانها، اغذیه فروشیها، آبمیوه و بستنی فروشیها، مهمانپذیرها، مساجد بین راهی، نمازخانهها و سامانههای آبرسانی از تاریخ ۱۵ اسفندماه سال جاری تا ۱۵ فروردینماه سال جدید خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه در طرح کشیک ۵۵ نفر از کارشناسان بهداشت محیط شرکت دارند، گفت: تیمهای دو و سه نفره به صورت روزانه و یک تیم هم در طول شب خدمات خود را ارائه میدهند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان قم، خدمات کارشناسان بهداشت را شامل بازرسیهایی که در طول روز و شب صورت میگیرد دانست و تصریح کرد: اگر لازم باشد نواقصی که مشاهده میکنند اخطار رفع نواقص میدهند و در صورت رفع نشدن نواقص منجر به معرفی متصدیان متخلف به مراجع قضایی یا تعطیلی آن مرکز میشود.
ایزانلو اضافه کرد: در این طرح دو درصد از مراکز زیر پوشش که شامل ۲۰ هزار واحد صنفی میشود را نمونهبرداری کرده و به آزمایشگاههای زیر پوشش ارسال میشود.
وی از نظارت بر واحدهای تأسیسات آبرسانی و منابع آب در سطح شهر و استخرها، اماکن زیارتی و بوستانها خبر داد و گفت: از شروع اجرای این طرح تا کنون یکهزار و ۸۱ بازدید صورت گرفته که در طی آن ۶ مرکز متخلف تعطیل و ۷۲ اخطار رفع نقض داده شده و ۴۶ متصدی متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شدند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: از زمان آغاز اجرای طرح نظارتی تا کنون سه تن مواد غذایی غیر قابل مصرف کشف و معدوم شده است که بازرسی و نظارتها تا ۱۵ فروردینماه ادامه دارد.
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