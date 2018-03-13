به گزارش خبرنگار مهر، محمد شهیدی عصر سهشنبه در نشست خبری که در دانشگاه علوم پزشکی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: فعالیتهای ما در طول تعطیلات نوروزی در مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم به عنوان محل و ستاد سلامت نوروزی با کارشناسان رشتههای مختلف در همه حیطهها به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان متمرکز شده است.
وی با بیان اینکه در زمینه امدادرسانیهای پزشکی، استان قم به مجهزترین پایگاههای هوایی کشور مجهز است، گفت: برای اینکه خدمات خود را در قالب امدادرسانی ارائه کند به صورت آموزشکده فعالیت داریم و در طول چند ماه گذشته از ۹ استان که به پایگاه هوایی مجهز بودند تیمهای چند نفره برای باز آموزی اصول جدید آمبولانس هوایی به قم سفر داشته و مورد آموزش قرار گرفتند.
تجهیز بیمارستان امام رضا(ع) به پایگاه هوایی اورژانس ۱۱۵
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم از افزوده شدن پایگاه بیمارستانی اورژانس هوایی در قم خبر داد و بیان کرد: تا پیش از این فقط بیمارستان شهید بهشتی به عنوان پایگاه اورژانس هوایی خدمات ارائه میداد ولی اکنون بیمارستان امام رضا(ع) نیز به پایگاه هوایی مجهز شده است.
وی با بیان اینکه پد بیمارستان امام رضا(ع) از استانداردهای لازم برخوردار است، تصریح کرد: آموزشهای لازم به پرسنل این بیمارستان داده شده است و از این به بعد فرود بالگردهای اورژانس در بیمارستان امام رضا(ع) نیز صورت میگیرد.
شهیدی اضافه کرد: در تمام بخشهای استان قم که دارای نقاط صعب العبور هستند و امکان انتقال مصدوم به صورت زمینی با مشکل مواجه باشد جایابی صورت گرفته و نقاط جغرافیایی شناسایی شده و در هر بخش سه یا چهار قسمت به عنوان پد پیش بینی شده که با بخشداران هماهنگی صورت گرفته تا زیرسازی صورت بگیرد تا در صورت لزوم از آن فضاها به عنوان مرکزی برای فرود بالگردها استفاده میکنیم.
آمادگی اورژانس ۱۱۵ قم برای استقبال از نوروز
وی با اشاره به آمادگی اورژانس ۱۱۵ در ایام پایانی سال گفت: تمامی پایگاههای شهری و روستایی در آماده باش هستند و در کنار اماکنی که سازمان آتش نشانی استقرار دارد آمبولانس نیز حضور خواهد داشت.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم اضافه کرد: تمامی موتورلانسها به وسایلی که برحسب وسایلی که در این ایام لازم است تجهیز شدند و نحوه برخورد با سوختگیها و حوادث ناشی از ترقه به تمام پرسنل اورژانس ۱۱۵ آموزش داده شده است.
شهیدی با تأکید بر اینکه ما جلوی شادی کردن و اجرای برخی سنتهای قدیمی را نمیگیریم، گفت: تجربه سالهای پیش نشان داده هرگاه پدران و مادران و بزرگان خانواده در کنار فرزندان بوده کمتر حادثهای گریانگیر فرزندان شده است.
وی با اشاره به طرح سلامت نوروزی بیان کرد: اورژانس ۱۱۵ یک واحد پیش بیمارستانی است که همیشه در حالت آماده باش به سر میبرد و آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ در پنجشنبه پایانی سال به صورت ویژه در کنار آرامستانها استقرار دارند و همچنین در ایام نوروز نیز به ویژه هنگام سال تحویل در کنار حرم مطهر حضرت معصومه(س) و اماکن زیارتی حضور به مردم خدمات رسانی میکنند.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان قم اضافه کرد: به زودی پایگاه دائمی اورژانس ۱۱۵ در نزدیکی حرم مطهر حضرت معصومه(س) ایجاد میشود که به زائرین و مجاورین خدمات اورژانس ارائه میکند.
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