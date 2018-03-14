چرایی قانون جامانده پرستاران/ مردم ضرر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر ، پرستاران به عنوان پیشقراول در صف ارائه خدمات سلامت به مردم و بیماران قرار دارند. همین مسئله باعث شده تا بیشترین بار خدمات در مراکز درمانی بر دوش این گروه سنگینی کند. این در حالی است که نیروهای پرستاری معتقدند کمترین بهره را از خدماتی که ارائه می دهند، دریافت می کنند.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در تابستان سال ۸۶ با اکثریت آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسید و از آن روز تا کنون، هیچ روزنه امیدی برای اجرایی شدن این قانون به چشم نمی آید. این در حالی است که سازمان نظام پرستاری به همراه وزارت بهداشت و وزارت رفاه، آیین نامه اجرایی این قانون را بارها و به دفعات تنظیم و تهیه کرده اند. اما اینکه چرا این قانون در بایگانی مانده است، سئوالی است که متولیان نظام سلامت و بیمه ای باید پاسخ بدهند.

در همین ارتباط، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، می گوید: متاسفانه برخی قوانین از گذشته تاکنون مورد تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان قرار گرفته اند که یا اجرا نشده و یا به طور کامل مورد اجرا قرار نگرفته اند که باید در این خصوص آسیب شناسی کرده و بر اجرای قانون تاکید نماییم بنابراین به نظر می رسد منابع مالی مربوط به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ناکافی است.

وی با بیان اینکه توصیه می کنیم وزارت بهداشت و درمان نسبت به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اقدام کند، می افزاید: مجلس با وجود تنگناهای مالی کشور بیشترین میزان بودجه را شامل ۷۵ هزار میلیارد ریال به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده است و انتظار می رود این بودجه به گونه ای خوب مدیریت شده و به شکل عادلانه بین همه بخش ها توزیع شود.

این در حالی است که محمد شریفی‌مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری، در خصوص علت پافشاری سازمان نظام پرستاری برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات، می گوید: این قانون، مصوب مجلس است و ما ۴۰ دلیل آورده‌ایم که اجرا شدن این قانون به نفع مردم، نظام سلامت و پرستاران است.

وی معتقد است که؛ در حال حاضر تمام کادر درمانی اعم از آزمایشگاهیان، فیزیوتراپیست‌ها، شنوایی‌سنج‌ها، پزشکان و جراحان و حتی کادر خدماتی و نقلیه تعرفه دارند. تنها گروهی که بیشترین خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌دهد، اما تعرفه ندارد، پرستاران هستند.کسانی مخالف اجرای این قانون هستند که در صورت اجرا منافع‌شان تعدیل می‎شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری در واکنش به ادعای وزارت بهداشت مبنی بر عدم امکان اجرای قانون تعرفه‌گذاری پرستاری، می افزاید: آنها نمی خواهند اجرا شود. بودجه‌ای که وارد وزارت بهداشت می‌شود را گروه خاصی دریافت می‌کنند و با تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، درآمد آنها کم می‌شود، زیرا پرستاران خدمتی ارائه می‌دهند که پزشکان بابت انجام آن سه تا ۴ برابر پرستار هزینه دریافت می‌کنند.

کامران سیفی پور عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه تعرفه گذاری برای کنترل بازار اقتصاد و مالی خدمات و کالا تعریف و در نتیجه یک معادله ساده در راستای حقوق جامعه انجام می شود، می گوید: حق مردم است که از استاندارهای خدمات پرستاری با قیمت مناسب بهره مند شوند اما خدمات پرستاری برای سیاست گذاران در زمره خدمات مورد نیاز تعریف نشده و نرخ گذاری با میل اشخاص و سلیقه افراد گاها تا چند برابر هزینه تمام شده اعلام می گردد.

وی با شاره به اینکه معیار های چند گانه ای برای تعین بهای خدمات پرستاری تعریف شده اما نمی توان منتظر منجی در این حوزه باشیم، می افزاید: حدود ۵۰۰ خدمت در حوزه سلامت وپرستاری در حال حاضر فاقد تعرفه است که هرکس برای اجرای آن نظری می دهد. این خدمات در حال حاضر با هزینه دویا چند برابری محاسبه و بودجه گذاری شده است درصورتی که پیشنهاد تعدیل تعرفه های نظام پرستاری که به نفع مردم است بررسی نمی شود.

عضو شورای عالی نظام پرستاری معتقد است؛ تعرفه گذاری حق مسلم مردم است و ملت با دولت همواره در این راستا جدال خواهد کرد . نظام مردم نهاد پرستاری تعرفه ها را به جد پی گیری نموده و نتایج را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

علی اشرف رحمان پناه یکی دیگر از اعضای شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به اینکه مصوبه مجلس در برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۹۶ قابل اجراست، می گوید: اراده ای برای بهبود وضعیت پرستاران در چارچوب قانون وجود ندارد.

وی می افزاید: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ۱۰ سال است که معطل اجرایی شدن است و قانون ارتقا بهره وری که تنها یک بند از آن اجرایی شده و این یک بند هم به لطف طرح قاصدک خنثی و ملغی شده است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری معتقد است؛ نمایندگان می توانستند از ۵۵۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری اختصاص داده شده به بیمه خدمات درمانی ۱۰۰۰ میلیارد آن را به تعرفه گذاری پرستاری اختصاص دهند و روی این خاکستر کهنه آب خاموشی بریزند و این تبعیض و ستم تاریخی را از بین می بردند .

جامعه پرستاری از فردای روز تصویب قانون تعرفه های پرستاری در تابستان سال ۸۶ تا امروز، فقط وعده شنیده اند. از اجرای آزمایشی قانون در چند بیمارستان، تا تغییر روش اجرای آن، همه و همه وعده هایی بوده است که در این سال ها، پرستاران شنیده اند.