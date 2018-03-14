به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اخوان اکبری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: از این تعداد ۸۰ مصدوم دراردبیل، ۱۹ مصدوم در مشگین شهر، ۲۴ مصدوم در پارس آباد، یک مصدوم در بیله سوار، سه مصدوم در نمین، یک مصدوم در کوثر و شش مصدوم در خلخال داشتیم.

وی متذکر شد: پنج نفر از مصدومان توسط همراهان و مابقی توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: اغلب مصدومان از ناحیه دست و صورت و ۹ نفر از ناحیه چشم آسیب دیدند.

اخوان اکبری تاکید کرد: ۲۱ مصدوم بستری شده و مابقی به صورت سرپایی درمان شدند.

وی با ابراز تاسف از جان باختن یکی از مصدومان ادامه داد: در حادثه انفجار ترقه در پل داروپخش یک مصدوم به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و دستان دو فرد دیگر نیز قطع شده است.