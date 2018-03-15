  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶

در سفر به خوزستان صورت می گیرد؛

نظارت وزیر علوم بر روند اجرای اردوهای راهیان نور دانشجویی

نظارت وزیر علوم بر روند اجرای اردوهای راهیان نور دانشجویی

وزیر علوم تحقیقات و فناوری برای نظارت بر روند اجرای اردوهای راهیان نور دانشجویی وارد استان خوزستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری صبح امروز به منظور نظارت بر روند اجرای اردوهای راهیان نور دانشجویی؛ وارد فرودگاه آیت الله جمی آبادان شد.

دکتر غلامی در فرودگان آبادان مورد استقبال رسمی فرماندار آبادان، نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خوزستان قرار گرفت.

وزیر علوم در این سفر، در محل یادمان شهدای هویزه حضور خواهد یافت و در جلسه قرارگاه شهید علم الهدی، قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی شرکت می کند. همچنین بازدید از امکانات و روند اجرایی اردوهای راهیان نور دانشجویی ، بخش دیگر برنامه وزیر علوم در این دوره از سفر به استان خوزستان است.

کد مطلب 4252498
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها