نظارت وزیر علوم بر روند اجرای اردوهای راهیان نور دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری صبح امروز به منظور نظارت بر روند اجرای اردوهای راهیان نور دانشجویی؛ وارد فرودگاه آیت الله جمی آبادان شد.

دکتر غلامی در فرودگان آبادان مورد استقبال رسمی فرماندار آبادان، نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی خوزستان قرار گرفت.

وزیر علوم در این سفر، در محل یادمان شهدای هویزه حضور خواهد یافت و در جلسه قرارگاه شهید علم الهدی، قرارگاه مرکزی راهیان نور دانشجویی شرکت می کند. همچنین بازدید از امکانات و روند اجرایی اردوهای راهیان نور دانشجویی ، بخش دیگر برنامه وزیر علوم در این دوره از سفر به استان خوزستان است.